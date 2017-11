Oficjalnie: Michał Pazdan nie zagra z Urugwajem

Kontuzja stawu skokowego Michała Pazdana, której obrońca odniósł w ostatnim meczu Legii Warszawa, nie pozwala na jego udział w meczu z Urugwajem (piątek 20:45) - taką decyzję podjął Jacek Jaroszewski (lekarz reprezentacji Polski).

Polak nie opuszcza jednak zgrupowania, bo może uda się go przywrócić do grania na poniedziałkowy mecz z Meksykiem. Pazdan będzie mógł jednak wystąpić tylko w przypadku dojścia do pełnej dyspozycji.

Wszystko wskazuje na to, że zastępcą Michała Pazdana będzie Thiago Cionek, jeśli zagramy trójką środkowych obrońców, to w składzie zobaczymy również Jarosława Jacha.