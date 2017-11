Polska - Urugwaj. Oscar Tabarez: Szkoda, że nie zagra Lewandowski. Byłby taką truskawką na torcie

- Bardzo się cieszę, że zagramy przeciwko Polsce. W ostatnich latach dokonali wielkiego progresu i widać to w rankingu FIFA, gdzie zajmują 6. lokatę. Potwierdzili to także w eliminacjach do mundialu. Piątkowy mecz to dla nas bardzo istotny sprawdzian i przyjechaliśmy do Warszawy, żeby wygrać – mówił 70-letni Tabarez.

Selekcjoner Urugwajczyków żałuje, że w piątkowym spotkaniu prawdopodobnie nie wystąpi Robert Lewandowski.

- Największą siłą polskiej reprezentacji jest kolektyw. Duże wrażenie zrobili na mnie wasi pomocnicy, którzy dobrze grają zarówno w ofensywie jak i defensywie. Szkoda, że nie wystąpi Lewandowski. Jego występ byłby taką truskawką na torcie [sala wybuchła śmiechem – red]. U nas naprawdę się tak mówi! - dodał Tabarez.

Trener odniósł się także do towarzyskiego spotkania Polski z Urugwajem (1:3) z listopada 2012 roku.

- Pięć lat temu mówiłem naszym zawodnikom, żeby za bardzo się nie cieszyli wygraną z Polakami (3:1), bo nasi rywale nie byli zbyt mocni. Teraz bym już tego nie powiedział. Niewiele jednak pamiętam z tamtego spotkania. Mam tylko wspomnienie, że już wtedy wielkie wrażenie na mnie zrobił Lewandowski. Widać było, że zostanie wspaniałym napastnikiem – kontynuował.

Urugwajczyk został także spytany o jego skojarzenia z Polską. I czy ma z nią jakieś wspomnienia.

- Przed karierą trenerską, byłem nauczycielem w szkole. Wielu z moich uczniów miało polskie pochodzenie. W Montevideo [stolica Urugwaju – red.] są nawet polskie nazwy ulic. Wasz kraj ma także duży wpływ na światową kulturę. Ja np. uwielbiam słuchać Fryderyka Chopina – zakończył.

Tabarez jest obecnie najdłużej pracującym selekcjonerem na świecie. Objął reprezentację Urugwaju w 2006 roku i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś. Podczas mundialu w RPA w 2010 roku doszedł z nią do półfinału, który przegrali 2:3 z Holandią. Takim samym wynikiem zakończył się mecz o 3. miejsce z Holandią. Cztery lata później odpadli w 1/8 finału, gdzie lepsza okazała się Kolumbia.