Polska - Urugwaj. Diego Godin: Lewandowski to wybitny piłkarz. Chcemy mierzyć się z najlepszymi

Piątkowe spotkanie będzie drugim meczem reprezentacji Polski z Urugwajem na przestrzeni ostatnich pięciu lat. W 2012 roku drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika przegrała na własnym stadionie 1-3. - Mam mało wspomnień związanych z tym meczem. Już wtedy jednak można było dostrzec w Polsce wielki potencjał - rozpoczął Godin.

Po czym dodał: Od tamtego czasu wiele się jednak zmieniło, zarówno w reprezentacji Polski, jak i u nas, odeszło kilku zawodników, a kilku nowych doszło. Staramy się jednak grać regularnie i trzymać równy, wysoki poziom.

W meczu Polski z Urugwajem na boisku zabraknie najlepszych snajperów obydwu reprezentacji. W drużynie Oscara Tabareza nie ma kontuzjowanego Luisa Suareza, natomiast w składzie biało-czerwonych nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego, który również narzeka na uraz. - Dla nas lepiej byłoby gdyby Robert Lewandowski zagrał w piątek. Jest to kapitan reprezentacji Polski i piłkarz wybitny, a my chcemy mierzyć się z najlepszymi. Robert to bardzo dobry napastnik, który od wielu lat pokazuje swój wielki poziom. Bardzo lubię grać przeciwko świetnym napastnikom, to sprawia, że stajemy się lepsi, żałuję więc, że go nie będzie - skomentował brak Roberta Lewandowskiego Diego Godin.

Godin grał przeciwko Lewandowskiemu również w meczach klubowych, w których jego Atletico Madryt kilkukrotnie podejmowało Bayern Monachium. - Z Robertem mieliśmy okazję zmierzyć się w Lidze Mistrzów, to były naprawdę ciężkie mecze, trudno się gra przeciwko takim zawodnikom, ale w spotkaniach takiej rangi tak jest zazwyczaj. Kiedy gram przeciwko komuś takiemu jak Lewandowski, koncentracja musi być na najwyższym poziomie. Mam jednak dobre wspomnienia z meczów z Bayernem, ale podkreślam, że o znakomity zespół.

- Każda drużyna ma swój styl gry, my też. Zawsze chcemy być zespołem trudnym dla rywali, pokazujemy to we wszystkich rozgrywkach, w jakich bierzemy udział. Mamy silną obronę i jesteśmy konsekwentni w ataku, dzięki temu wszystkiemu jesteśmy reprezentacją bardzo szanowaną na świecie - scharakteryzował drużynę Urugwaju jej kapitan.

- W Urugwaju żyjemy piłką nożną. W naszym kraju wszyscy grają w piłkę, dzięki czemu do reprezentacji wciąż trafiają najlepsi zawodnicy. Kiedy nasi piłkarze wyjeżdżają za granicę, potrafią bardzo szybko dostosować się warunków. Jesteśmy małym krajem, ale mamy historię pełną sukcesów, nawet teraz jesteśmy jednym z najsilniejszych zespołów. Mamy wielu utalentowanych piłkarzy - zakończył Diego G