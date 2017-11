Problemy Anglików. Gareth Southgate powołał na trening piłkarza z trzeciej ligi

19-letni piłkarz Chelsea Jay Dasilva, który przebywa obecnie na wypożyczeniu w grającym w League One Charltonie, został powołany przez Garetha Southgate'a do seniorskiej reprezentacji Anglii. Wszystko po to, by... uzupełnić kadrowe braki na treningu.

Anglicy, podobnie jak Polacy, przygotowują się do dwóch meczów towarzyskich. Zespół Southgate'a w piątek zagra z Niemcami, a we wtorek zmierzy się z Brazylią (początek obu meczów o godz. 21). Przed ostatnimi spotkaniami w tym roku Anglicy mierzą się z dużymi problemami kadrowymi. Z powodu urazów przeciwko Niemcom i Brazylijczykom na pewno nie zagrają zawodnicy Tottenhamu - Harry Kane, Harry Winks oraz Dele Alli. W ostatnich dniach z kadry wypadli również Jordan Henderson z Liverpoolu (kontuzja uda) oraz piłkarze Manchesteru City - Raheem Sterling (problemy z plecami) i Fabian Delph (uraz łydki). W ich miejsce Southgate zdecydował się jedynie na powołanie pomocnika Burnley - Jacka Corka. Na czwartkowym, porannym treningu Anglików pojawił się jednak jeszcze jeden zawodnik. Southgate zdecydował się bowiem na powołanie grającego w Charltonie wypożyczonego z Chelsea Jay'a Dasilvy. 19-letni obrońca wziął udział w zajęciach seniorskiej reprezentacji, bo jak informują brytyjscy dziennikarze, selekcjoner kadry miał problem z brakiem odpowiedniej liczby piłkarzy. Obecny klub Dasilvy występuje obecnie w League One (trzeci poziom rozgrywkowy w Anglii), gdzie po 15 kolejkach zajmuje czwarte miejsce. Charlton traci siedem punktów do prowadzącego Shrewsbury Town.