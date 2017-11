Mundial 2018. Polska - Urugwaj. Krychowiak o Cavanim: On nie przedrybluje wszystkich

Cavani zdaniem Krychowiaka ma jedną wyjątkową cechę. - To zawodnik, który ma świetne wyczucie, jeśli chodzi o wychodzenia na pozycję. Jest w ciągłym ruchu, koledzy znajdują go na boisku. To jego największy atut - mówi Krychowiak w rozmowie z Polsatem Sport.

Jak więc powstrzymać gwiazdora PSG? - Zamiast próbować odebrać mu piłkę, trzeba się przed nim cofnąć. Zrobić dwa kroki do tyłu i poczekać na niego. Bo to nie jest zawodnik, który przedrybluje wszystkich i strzeli bramkę. To raczej piłkarz, który dostanie piłkę na wolne pole i „przetnie” piłkę głową po dośrodkowaniu. W ten sposób strzelił mnóstwo bramek - tłumaczy Krychowiak.

Towarzyski mecz Polaków z Urugwajem w piątek o godzinie 20.45. Relacja na żywo w Sport.pl.