PlusLiga. Przepaść w meczu ZAKSY z BBTS-em. Kolosalna różnica w punktach!

Jeśli są zwolennicy powiększania rozgrywek, to patrząc na wyniki niektórych meczów PlusLigi, wydaje się, że mają coraz mniej argumentów. Dużą przepaść pomiędzy zespołami z góry i dołu tabeli pokazało spotkanie 13. kolejki zmagań pomiędzy ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle a BBTS-em Bielsko-Biała.

Mistrzowie Polski byli zdecydowanym faworytem spotkania, a część mediów siatkarskich ich środowego rywala nazywała „Kopciuszkiem” PlusLigi. Nic w tym dziwnego, ponieważ do tej pory po ośmiu regularnych kolejkach i jeden rozegranej awansem bielszczanie nie mieli zapisanego w tabeli nawet jednego punktu – z 28 dotychczasowych setów wygrali tylko 4.

Od środowych oponentów ZAKSA prezentowała się znacznie pewniej w przyjęciu (70 procent skuteczności do 35), ataku (63 do 38), bloku (5:3) oraz w polu serwisowym (5:1). Najczęściej punktujący zawodnik ZAKSY, czyli Rafał Szymura, zdobył 14 punktów (73 procent efektywności w ataku, 76 w defensywie), a Maurice Torres i Kamil Semeniuk po 10. Na parkiecie nie pojawili się do tej pory podstawowi gracze gospodarzy – Sam Deroo i Mateusz Bieniek.

Dla porównania żaden z graczy bielskiej drużyny nie zdobył więcej niż 7 punktów. Atakujący Oleg Krikun skończył 1 akcję na 10.

Dzięki temu zwycięstwu ZAKSA umocniła się na pozycji lidera PlusLigi i zachowała znaczną przewagę nad rywalami – ma 24 punkty, a to o 7 więcej niż druga drużyna rozgrywek, czyli GKS Katowice.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – BBTS Bielsko-Biała 3:0 (25:10, 25:15, 25:18)