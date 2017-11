Liga Mistrzów. Jastrzębski Węgiel z pewnym zwycięstwem. Klub ze Śląska bliżej fazy grupowej LM!

Choć przeciwnik Jastrzębskiego Węgla nie był z najwyższej europejskiej półki i na papierze zespół Marka Lebedewa miał być zdecydowanym faworytem rywalizacji, to w pierwszym secie zwycięstwo gości nie było takie oczywiste. Co ciekawe, siatkarze ze Śląska prowadzili w nim aż 16:8, jednak cztery punkty zdobyte z rzędu przez gospodarzy i dwie pomyłki jastrzębian doprowadziły do wyniku 17:15 i zaciętej końcówki. W niej rywale polskiej drużyny mieli dwie piłki setowe, ale między innymi dzięki skutecznemu atakowi Salvadora Hidalgo Olivy partia zakończyła się na korzyść przyjezdnych (28:26).

W kolejnych dwóch rozdaniach wynik był bardziej jednoznaczny. Kilka dobrych piłek Kubańczyka, as serwisowy Lukasa Kampy i dobra gra w bloku pary Kosok-Sobala dała gościom prowadzenie 12:4. Później na parkiecie swoją szansę dostali zmiennicy – Strzeżek, Turski czy Ernastowicz – który wykorzystali otrzymaną szansę i zakończyli set wynikiem 25:13. Kolejny również był przez nich w pełni kontrolowany. Jastrzębianie spotkanie zakończyli bardzo pewnie, wygrywając 25:16.

Najwięcej punktów po polskiej stronie zdobył Maciej Muzaj (14 pkt., 55 procent skuteczności ofensywnej), ale świetny mecz zagrał również Jason De Rocco (9 pkt. w dwóch setach, 75 procent w ataku, 71 w przyjęciu). Jastrzębski Węgiel wygrał rywalizację w bloku (4:3), ataku (61 do 43 procent), przyjęciu (54 do 63 procent) oraz w polu serwisowym (12 asów do 1 po stronie Omonii).

Mecz rewanżowy odbędzie się w niedzielę o 17.30 w Jastrzębiu-Zdroju.

Omonia Nikozja – Jastrzębski Węgiel 0:3 (26:28, 13:25, 16:25)

Składy zespołów:

Omonia Nikozja: Sidibe, Bagrej, Guzman, Prodromou, Felix, Alexiou, Papachristodoulou (libero) oraz Adamou, S. Petrakidis, A. Petrakidis

Jastrzębski Węgiel: Muzaj, Kampa, Kosok, Sobala, Hidalgo Oliva, De Rocco, Popiwczak (libero) oraz Lushtaku, Boruch, Quiroga, Ernastowicz, Strzeżek