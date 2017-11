Lekarz kadry: decyzja w sprawie Roberta Lewandowskiego w czwartek

Lewandowski podczas obecnego zgrupowania ani razu nie trenował razem z drużyną i wiele wskazuje na to, że jednak z Urugwajem nie zagra. Napastnik Bayernu ma od pucharowego meczu z RB Lipsk problem z udem. Mimo, że wrócił do gry w ostatniej kolejce Bundesligi przed zgrupowaniem kadry, uraz nie jest jeszcze doleczony.

- To naciągnięcie mięśnia półścięgnistego i półbłoniastego, bolesne. Leczymy go, wszyscy chcieliby żeby zagrał - mówi lekarz kadry Jacek Jaroszewski. Lewandowski po przyjeździe na zgrupowanie przeszedł badania i w następnych dniach robił tylko ćwiczenia regeneracyjne.

- Na razie nie próbowaliśmy go wprowadzać w większy wysiłek. Zrobimy to dopiero w czwartek i jeśli okaże się, że nie będzie gotowy na sto procent, trener nie weźmie go pod uwagę na mecz z Urugwajem. Robert dostałby już wtedy wolne, nie zagra również z Meksykiem, będziemy chcieli żeby odpoczywał - mówi Jacek Jaroszewski. I zapowiada, że nie będzie już dodatkowych badań, tylko próba mięśnia przy większym obciążeniu. - Jeśli zaboli, Robert nie zagra.