Brudne tajemnice futbolu, czyli przekręty podatkowe, łapówki i gangsterskie porachunki

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/QH1XZ9KHyuY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

John to tajemniczy przywódca grupy ludzi tropiących skandale światowego futbolu, który połączył swoje siły z dziennikarzami z „Der Spiegel” i innych redakcji, by razem wyciągać na widok publiczny większe i mniejsze grzechy piłkarzy, menedżerów i prezesów piłkarskich.



Dzięki nim zaglądamy za kulisy piłkarskiego biznesu. Czytamy o wielkich gwiazdach, które oszukują na podatkach, mimo, że pieniędzmi mogłyby palić w piecu; o piłkarskich kontraktach, w których wszystko jest wycenione: nie tylko bramki i wygrane mecze, ale też dobre i złe zachowania poza boiskiem. Poznajemy świat w którym każda kwota jest sprawą umowną: cena piłkarza, wysokość jego pensji, wysokość menedżerskiej prowizji. I niemal wszystko da się obejść jakąś tajną klauzulą.

Autorzy książki to jednak przede wszystkim wielcy miłośnicy piłki nożnej - sportu który jak żaden inny angażuje miliony kibiców na całym świecie. Ekscytujemy się futbolowym spektaklem, nie chcąc widzieć jego ciemnej strony. Nawet John, który odkrywa przed światem wstydliwe tajemnice Cristiano Ronaldo, pozostaje jego kibicem. I gdy Cristiano strzela gole, John skacze z radości krzycząc: to piłkarz wszech czasów!



- Tę książkę czyta się jak świetny kryminał. Futbol to wielkie emocje, olbrzymi wysiłek i poświęcenie, to szczere uczucia kibiców, ale też szemrane interesy, nieuczciwi prezesi, przekręty podatkowe, łapówki i gangsterskie porachunki - mówi Paweł Wilkowicz, dziennikarz Sport.pl. - Futbol potrafi uzależnić, a Brudna piłka naprawdę wciąga. Polecam - nie tylko wielbicielom futbolu.

O AUTORACH:

John - tajemniczy młody Portugalczyk, który jest mózgiem Football Leaks, nadal ukrywa się przed światem. Na jego tropie są nie tylko policjanci, ale też prywatni detektywi i zwykli gangsterzy, nasłani przez tych, którym John ujawnianiem sekretów nadepnął na odcisk lub co gorsza, przykręcił kurek z pieniędzmi. Dla tych którzy go ścigają, John ma złą wiadomość: system Football Leaks działa tak, że jeśli John zniknie i nie będzie mógł przez dłuższy czas uruchomić komputera, komputer automatycznie roześle wszystkie zgromadzone tajemnice do Wikileaks i największych redakcji.



Rafael Buschmann to syn Polaków którzy wyemigrowali do Niemiec. Obsługuje największe piłkarskie turnieje jako reporter towarzyszący niemieckiej reprezentacji. To on był autorem głośnego jesienią 2017 roku wywiadu z Robertem Lewandowskim o polityce transferowej Bayernu i ograniczeniach Bundesligi. Rafael to jeden z najlepszych dziennikarzy młodego pokolenia, nie tylko sportowych. W “Spieglu” pisał też o tematach społecznych, aferach gospodarczych. Wielu dziennikarzy zabiegało o zaufanie Johna, ale udało się właśnie Rafaelowi. To przed nim John stanął i odsłonił trochę siebie, choć nadal ukrywa się pod pseudonimem.



Michael Wulzinger, urodzony 3 stycznia 1965 roku w Dortmundzie. Studiował historię, naukę polityczną, język niemiecki oraz literaturę na uniwersytecie Albert-Ludwigs we Freiburgu. Jeszcze podczas studiów odbył liczne staże, między innymi. w "Frankfurter Rundschau", "FAZ" czy "Süddeutsche Zeitung", wolontariusz w "Rheinpfalz" w Ludwigshafen. Następnie Redaktor działu ekonomicznego w "Rheinpfalz" w Landau. Od stycznia 1996 do września 1997 redaktor działu sportowego w "Badische Zeitung" we Freiburgu. Od października 1997 roku pracował w redakcji SPIEGEL w Hamburgu, najpierw jako dziennikarz, potem kierownik działu sportowego, a we wrześniu 2016 r. przeniósł się do oddziału niemieckiego, koncentrując się na badaniach dochodzeniowych