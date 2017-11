Lech Poznań zainteresowany portugalskim obrońcą

Miguel Vieira już dwa razy był o krok od transferu do Lecha. Najpierw, w styczniu bieżącego roku, zawodnik rozmyślił się i zrezygnował z przenosin do Kolejorza w ostatniej chwili, a później, podczas letniego okienka, nie przeszedł testów medycznych. W tym przypadku może się jednak sprawdzić powiedzenie "do trzech razy sztuka".

Na ostatnim meczu drużyny Miguela Vieiry, Pacos de Ferreira, obecny był skaut poznańskiego klubu, Andrzej Juskowiak, który obserwował grę 27-letniego defensora. Zawodnik rozegrał pełne 90 minut, ale jego zespół dał sobie strzelić aż cztery gole i ostatecznie przegrał z GD Chaves (2-4).

- Jest silny, dobry w powietrzu. Technicznie jednak trochę ograniczony, choć wielkich błędów nie popełnia. Solidny, regularny zawodnik. Jeden z tych obrońców, którzy lubią zostawić ślad buta na nodze napastnika - jakiś czas temu charakteryzował Vieirę dziennikarz portalu "Maisefutebol", Nuno Travassos na łamach "WP Sportowe Fakty".

W obecnym sezonie Vieira rozegrał 9 spotkań ligowych (opuścił dwie pierwszej kolejki), od 5. serii gier nie tracąc miejsca w podstawowym składzie zespołu trenera Petita i przebywając na boisku w pełnym wymiarze czasowym. Portal "Transfermarkt" szacuje jego wartość na 700 tysięcy euro.