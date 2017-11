TVP promuje powrót kadry na antenę i wbija szpilkę Polsatowi

Na spocie promującym piątkowe spotkanie Polski z Urugwajem (20.45) widzimy tort, na którym w pewnym momencie truskawka zastępowana jest wiśnią. Wszystko podsumowuje hasło "Wszystko wraca na swoje miejsce". Na krótkim filmiku widzimy też migawki meczów naszej drużyny z Euro 2016, ostatnich które pokazywała TVP.

Wszystko to jest oczywiście nawiązaniem do jednego z powiedzonek Tomasza Hajty, który wraz z Mateuszem Borkiem komentował ostatnie spotkania Polaków w eliminacjach do mistrzostw świata 2018, które odbędą się w Rosji.

Jednym z takich powiedzonek była "truskawka na torcie", którym Hajto podsumował jedno z dobrych zagrań naszego zawodnika.

W latach 2018-2022 TVP będzie transmitować m.in. 24 spotkania polskiej reprezentacji w eliminacjach ME 2020 i MŚ 2022. Ponadto wszystkie mecze reprezentacji Polski w 2018 i 2022 roku oraz Euro 2020. TVP pokaże także decydujące spotkania turniejów finałowych Ligi Narodów i ME, które po raz pierwszy w historii rozegrane zostaną w trzynastu miastach różnych krajów.