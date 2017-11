Bundesliga. Klubowy lekarz Bayernu Monachium podał się do dymisji

Szef sztabu medycznego Bayernu sam poprosił władze klubu o rozwiązanie umowy. Braun wydał oświadczenie, w którym podał oficjalne powody takiej decyzji. - To był niesamowicie intensywny, interesujący i piękny czas. W przyszłości chciałbym bardziej skupić się na prywatnej praktyce, a także poświęcić więcej czasu rodzinie. W ciągu ostatnich kilku lat miałem go dla bliskich zbyt mało - napisał lekarz.

Niemieckie media twierdzą jednak, że przyczyny rezygnacji Brauna były zupełnie inne. Według informacji podawanych m.in. przez "Bild", doktor był nieustannie krytykowany za metody leczenia kontuzji zawodników. Często to jego obarczano winą za przedłużający się powrót do zdrowia niektórych piłkarzy.

Ostatnio władze Bayernu miały pretensje do Brauna o to, że źle przygotował Manuela Neuera do powrotu do gry. Bramkarz Bawarczyków wrócił na boisko po długiej przerwie spowodowanej złamaniem kości śródstopia, ale po rozegraniu zaledwie czterech spotkań (3 w Bundeslidze, 1 w Lidze Mistrzów) 31-latek ponownie doznał identycznego urazu, który wykluczył go z treningu na kolejne miesiące.

Volker Braun pracował w Bayernie od 2013 roku.