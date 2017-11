Ligue 1. PSG musi sprzedać gwiazdy, by spełnić wymogi finansowego fair play

Po tym, jak minionego lata do paryskiego klubu za 222 mln euro trafił Neymar, a w przyszłym roku paryżanie wydadzą 180 mln euro na wypożyczonego obecnie z AS Monaco Kyliana Mbappe, ich finansom przyjrzała się UEFA. Efekty? PSG musi natychmiast znaleźć blisko 80 mln euro, by sprostać wymogom finansowego fair play.

Zdaniem francuskich i brytyjskich mediów PSG zrobi wszystko, by już zimą zainteresować kluby Premier League dwójką swoich zawodników - Angelem Di Marią i Lucasem. Obaj przychodzili do Paryża za olbrzymie pieniądze, obaj są obecnie co najwyżej rezerwowymi.

W obecnym sezonie lepiej radzi sobie Argentyńczyk, który w 11 spotkaniach zaliczył 607 minut na boisku. W tym czasie Di Maria strzelił jednego gola i zanotował cztery asysty. Znacznie gorzej idzie Lucasowi, który zagrał tylko pięć meczów, w których zaliczył raptem 71 minut. W tym czasie Brazylijczyk zdobył jedną bramkę i zanotował asystę.

Di Maria trafił do PSG przed dwoma laty z Manchesteru United i kosztował Francuzów aż 63 mln euro. Za Lucasa wicemistrzowie Francji zapłacili 40 mln euro w styczniu 2013 roku, gdy sprowadzali go z brazylijskiego Sao Paulo.