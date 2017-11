UFC. Conor McGregor wraca i zawalczy w Las Vegas

W rozmowie z Lancem Pugmirem z The LA Times Dana White poinformował o powrocie Conora McGregora:

Co ciekawe, Dana White zdradził, że pod koniec tygodnia poznamy main event gali UFC 219, która odbędzie się 30 grudnia właśnie w Las Vegas i nie wykluczył takiej możliwości, że to będzie data i miejsce powrotu Conora McGregora.

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno Irlandczyk przyznał w mediach, że jeśli ma wrócić do UFC, to tylko pod warunkiem, że jego firma McGregor Promotions będzie współpracować jako współpromotor przy organizacji gali wraz z amerykańskim potentatem. Czyżby panowie doszli w tej materii do porozumienia?

Dana White nie wspomniał nic o potencjalnym przeciwniku dla Conora McGregora, ale najbardziej właściwym wyborem wydaje się obecnie być Tony Ferguson, posiadacz tymczasowego pasa mistrzowskiego wagi lekkiej.

