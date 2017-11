Bayern znalazł następcę Ribery`ego

Skrzydłowy Paris Saint-Germain ma spełniać wszystkie kryteria mistrzów Niemiec. Niedawno potwierdził to dyrektor sportowy Bawarczyków. - To piłkarz, który pasuje do tego, czego szukamy - stwierdził Hasan Salihamidzić.

24-letni Draxler europejskiej piłce dał o sobie znać już kilka lat temu. W latach 2010-2015 świetnie prezentował się w barwach Schalke, czym zwrócił na siebie uwagę wielkich klubów, ostatecznie za 43 mln euro przenosząc się do Wolfsburga, w którym występował przez dwa lata.

W styczniu 2017 roku PSG zapłaciło za reprezentanta Niemiec 40 mln euro widząc w nim jednego z podstawowych piłkarzy, i rzeczywiście tak było. Teraz jednak o grę w pierwszej jedenastce zdecydowanie trudniej, bowiem pierwszym wyborem trenera Emery`ego są zazwyczaj Neymar i Kylian Mbappe.

Draxler w Monachium miałby zostać następcą Francka Ribery`ego, który od dłuższego czasu nie prezentuje tak wysokiej jakości, jak jeszcze kilka sezonów temu. W dodatku francuski pomocnik coraz częściej zmaga się z kontuzjami, tak jak ma to miejsce od kilku tygodni.

W tym sezonie Ribery rozegrał zaledwie dziewięć spotkań we wszystkich rozgrywkach (Bundesliga, Liga Mistrzów, Puchar Niemiec, Superpuchar Niemiec), zaledwie raz wpisując się przy tym na listę strzelców.