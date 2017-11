Łukasz Teodorczyk zawieszony za kopnięcie rywala w lidze belgijskiej

Do zdarzenia doszło podczas Smeczu ligowego Anderlechtu z Genk. Polak walczył o piłkę przy linii końcowej boiska z Josephem Aidoo. Gdy ten ją zablokował, Teodorczyk najpierw rywala popchnął, a potem kopnął w nogę. Sędzia pokazał mu żółtą kartkę. Czerwona w tej sytuacji na pewno nikogo by nie zdziwiła.

Jego sprawą zajęła się Komisja Dyscyplinarna przy Belgijskiej Federacji Piłkarskiej. Obradowała dopiero 7 listopada, bo we wcześniejszej rozprawie piłkarz nie mógł wziąć udziału ze względu na mecz Anderlechtu w Lidze Mistrzów.

We wtorek postanowiono, że Teodorczyk zostanie zdyskwalifikowany na dwa spotkania i będzie musiał zapłacić 800 euro grzywny. Dodatkowo dyskwalifikacja na trzecie spotkanie została zawieszona. Komisja uznała za okoliczność łagodząco to, że był to pierwszy jego taki wybryk. W przypadku recydywy, kolejne zawieszenie będzie dłuższe o ten mecz.

Polak nie zagra w ligowych meczach z Royal Excel Mouscron (18 listopada) oraz KV Kortrijk (25 listopada). Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka nie powołał go na sparingi z Urugwajem i Meksykiem.