NBA. Eric Bledsoe przejdzie do Milwaukee Bucks

Bucks w zamian za rozgrywającego oddadzą podkoszowego Grega Monroe oraz wybory w pierwszej i drugiej rundzie draftu. Zespoły doszły do porozumienia w poniedziałek, we wtorek finalizowano transakcję, więc wątpliwe jest, by Bledsoe zadebiutował w Bucks w prestiżowym starciu z Cleveland Cavaliers.

Bledsoe był zawieszony przez Suns po tym, jak zatweetował, że nie chce już dłużej tam być. Koszykarz tłumaczył, że tweet odnosił się do jego wizyty w salonie fryzjerskim, ale władze klubu nie dały mu wiary. Dodatkowo za tweeta dostał 10 tys. dol. kary od ligi.

Suns szukali nowego klubu dla rozgrywającego już od kilku miesięcy, bo koszykarz już latem sygnalizował, że chciałby zmienić otoczenia. Chętnego i przyzwoitą wymianę udało się uzgodnić dopiero na początku listopada.

Bucks chcieli Bledsoe, bo na pozycji rozgrywającego mają największą dziurę. 27-letni Bledsoe karierę w NBA zaczynał w Los Angeles Clippers, w Suns jest od 2014 roku. W poprzednim sezonie rzucał średnio 21,1 punktu i miał 6,3 asysty (to jego najwyższe średnie w karierze), ale Suns wygrali tylko 24 z 82 meczów i nie awansowali do play-off.

Suns w zamian z Bledsoe pozyskają Grega Monroe, który w tym sezonie zagrał w ledwie pięciu meczach Bucks i miał problemy z łydką. Ważniejsze jest jednak to, że jego kontrakt wart w tym sezonie 17,9 mln dol. wygasa w czerwcu, więc nie będzie obciążał budżetu klubu w dłuższej perspektywie. Z punktu widzenia Suns korzystne są też dwa wybory w drafcie - jeden w pierwszej rundzie, a drugi w drugiej.