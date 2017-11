Lewandowski na konferencji prasowej apeluje do młodych piłkarzy. Piękne słowa Boruca

- Nawet w meczach towarzyskich trzeba pokazywać pełną jakość i odpowiedni poziom. Musimy udowodnić, że wyniki jakie osiągnęliśmy do tej pory, nie były dziełem przypadku. Musimy pokazywać jakość na na treningach i w każdym spotkaniu, w sparingach też - rozpoczął Robert Lewandowski.

Po czym skomentował swoje szanse na występ w meczu z Urugwajem: Decyzja zostanie podjęta z dnia na dzień. Zobaczymy jak wszystko będzie wyglądało jutro, czy pojutrze. Nie wiadomo jak będę się czuł w najbliższych dniach. Zdrowie jest najważniejsze. Jeżeli będzie jakieś ryzyko kontuzji, to nie zagram.

Nowa siła pod opieką kapitana

Piłkarze wypowiedzieli się również na temat debiutantów, którzy otrzymali powołania od Adama Nawałki (Jarosław Jach, Przemysław Frankowski, Rafał Kurzawa, Jakub Świerczok - przyp. red.). - Nowe osoby mogą wnieść wiele dobrego. Zmiany są potrzebne. Na zgrupowaniu zawsze staramy się pomagać nowym piłkarzom, tak aby dobrze poczuli się w reprezentacji. Wiadomo, że jak pierwszy raz przyjeżdżasz na kadrę jesteś onieśmielony. Też to przechodziłem. Ja jako kapitan zawsze mówię, że jeśli ktoś ma jakąś sprawę, to może z nią do mnie przyjść. Nie można chować się po kątach, trzeba wspólnie spędzać czas - powiedział Robert Lewandowski.

Zmiany, zmiany, zmiany

Zmian w kadrze szykuje się dużo, nie tylko personalnych, ale i taktycznych. - Jeżeli zagramy w systemie 3-5-2, to będzie dobry sprawdzian. Selekcjoner będzie mógł uzyskać dużo odpowiedzi. Sam przez wiele lat grałem w takim ustawieniu w Torino, w Palermo gra tak Thiago Cionek, więc powinno być dobrze - powiedział Kamil Glik.

Obrońca AS Monaco odniósł się również do meczu z 2012 roku, w którym Polska przegrała z Urugwajem 1-3. - Od tamtego momentu bardzo wiele się zmieniło. Ja też się mocno zmieniłem. Obydwie drużyny wyglądają teraz zupełnie inaczej. Czeka nas wartościowy sprawdzian.

Pożegnanie 'Króla Artura'

Na mecze z Urugwajem (10.11) i Meksykiem (13.11) powołanie otrzymał również Artur Boruc, który występem w jednym ze spotkań towarzyskich pożegna się z reprezentacją Polski. - Każdy przyjazd na kadrę to coś niesamowitego, coś co bardzo przeżywam. Moja przygoda z reprezentacją była prawdziwym rollercoasterem, ale niczego nie żałuję - powiedział doświadczony bramkarz.

W środę i czwartek odbędą się kolejne konferencje i treningi reprezentacji, natomiast w piątek o 20.45 na Stadionie Narodowym w Warszawie drużyna Adama Nawałki podejmie Urugwaj, a trzy dni później w Gdańsku zmierzy się z Meksykiem.