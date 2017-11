Anderlecht szuka napastnika. Coraz większe problemy Łukasza Teodorczyka

Zdaniem "Het Laatste Nieuws" szefowie Anderlechtu mają dość czekania na poprawę tragicznej formy Łukasza Teodorczyka - w tym sezonie w 18 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył zaledwie 3 bramki - i podjęli decyzję o sprowadzeniu nowego napastnika.

Na szczycie listy życzeń władz klubu z Brukseli znalazł się Aleksandar Mitrović. 23-latek 3 lata temu został zawodnikiem angielskiego Newcastle, do którego trafił właśnie z Anderlechtu. Od tamtej pory zawodnik rozegrał dla The Magpies 68 spotkań. W tym sezonie przegrywa jednak rywalizację o miejsce w pierwszym składzie, w trakcie 11 kolejek Premier League przebywał bowiem na boisku zaledwie przez 30 minut.

Wyceniany na 10 mln euro Mitrović wydaje się idealnym celem transferowym dla Anderlechtu. W obecnym klubie nie gra, a zespół z Brukseli zna doskonale. Mógłby więc zostać rozwiązaniem problemów trzeciej drużyny aktualnego sezonu belgijskiej ekstraklasy.

Gdyby Mitrović trafił do Anderletchu, oznaczałoby to kolejne problemy Łukasza Teodorczyka, który na ich brak i tak nie narzeka. Polak, który w ubiegłym sezonie był najlepszym strzelcem Fiołków, teraz razi nieskutecznością przez co stracił nawet miejsce w reprezentacji.

Pierwsza okazja Teodorczyka na udowodnienie swojej przydatności do drużyny Heina Vanhaezebroucka 18 listopada w meczu ligowym z Mouscron.