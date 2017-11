Premier League. Frank Lampard wróci do Chelsea w nowej roli?

Chelsea przechodzi ostatnio małą rewolucję na szczeblu zarządzającym. Z klubu odszedł wieloletni dyrektor techniczny, Michael Emenalo. Według angielskich mediów pogarsza się również pozycja Antonio Conte, który nie dogaduje się z właścicielem The Blues, Romanem Abramowiczem.

Osobą, która mogłaby rozwiązać problemy klubu na kilku szczeblach ma być Frank Lampard. Zdaniem brytyjskich dziennikarzy to właśnie 39-latek może zostać nowym dyrektorem technicznym londyńskiego klubu.

Pomocnik, którzy przez 13 lat był zawodnikiem Chelsea, poza uporządkowaniem spraw organizacyjnych miałby załagodzić konflikt Romana Abramowicza z trenerem Antonio Conte.

Obecnie obowiązki, które do tej pory pełnił Emenalo, tymczasowo przejęła Marina Granowskaja, jedna z najbardziej zaufanych współpracowniczek właściciela klubu.

Lampard do drużyny Chelsea, dla której rozegrał ponad 600 spotkań, dołączył w lipcu 2001 roku przenosząc się tam z West Hamu. W 2014 roku odszedł do New York City FC, gdzie po trzech latach zakończył karierę.