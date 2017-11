Głosy krytyki w sprawie formy Roberta Kubicy. "Źle radził sobie na długich przejazdach"

PRZEMEK WIERZCHOWSKI

Dziennikarz NBC Sports opublikował bardzo interesującego tweeta na temat Roberta Kubicy. Zdaniem Willa Buxtona Polak źle radził sobie w czasie długich przejazdów i to może oznaczać, że nie trafi on do Formuły 1.

REKLAMA

Zdaniem zagranicznych dziennikarzy przedstawiciele Williamsa przedstawili Kubicy wstępną ofertę umowy, która miałaby zacząć obowiązywać od przyszłego sezonu. Z całego świata płyną głosy podziwu dla polskiego kierowcy, ale pojawią się również bardzo sceptyczne opinie. Własnie do takiej wymiany zdań doszło na Twitterze między Willem Buxtonem z "NBC Sports" i Colinem Stantonem z telewizji "CBS". Buxton żartował, że najlepszym kandydatem do jazdy w Williamsie jest Jenson Button, bo żadna z innych kandydatur go nie przekonuje. - Nawet przypadek Kubicy Cię nie ekscytuje? Nie jest to dla Ciebie realna opcja? - zapytał Colin Stanton - Nie biorę go pod uwagę po tym, co usłyszałem na temat jego dłuższych przejazdów - odpisał dziennikarz NBC Sports. Kwestia dyspozycji fizycznej Kubicy jest bardzo często poruszana w zagranicznych mediach. Jak wielokrotnie mówił Polak, teraz jest w znacznie lepiej formie, niż wtedy gdy jeździł w F1, a to wszystko dzięki intensywnym treningom na rowerze. Co innego mówiły również oficjalne wyniki w czasie testów na Hungaroringu, w których Polak jeździł jeszcze w barwach Renault. Kubica przejechał wówczas dystans dwóch wyścigów i potrafił utrzymywać równe i wysokie wyścigowe tempo. Decyzja Williamsa może być ogłoszona jest w tym tygodniu. Zagraniczne media mówią o 10 listopada. Robert Kubica o powrocie do Formuły 1: "Z dnia na dzień do tego dorastam"