Ligue 1. Emery spotkał się z Neymarem. Trener PSG próbuje załagodzić konflikt z zawodnikiem

Francuskie media w ostatnich tygodniach wielokrotnie informowały o rosnącym niezadowoleniu Neymara. Niektórzy uważali też, że Brazylijczyk jest głównym (i jedynym) powodem coraz większej liczby konfliktów w szatni Paris Saint-Germain.

"Neymar ma dość odpraw urządzanych przez trenera. Emery przywiązuje dużą wagę do kwestii taktycznych, co bardzo nie podoba się Brazylijczykowi [...] Neymar chce czuć się wyjątkowy. Odszedł z Barcelony, aby wyjść z cienia Leo Messiego i stać się najważniejszym piłkarzem. Z kolei Emery traktuje go na równi z innymi zawodnikami - pisał niedawno "Le Parisien".

Wydaje się, że szkoleniowiec wicemistrzów Francji nie do końca radzi sobie z zapanowaniem nad szatnią naszpikowaną gwiazdami. Teraz chce to zmienić, a pierwszym krokiem do poprawy relacji z piłkarzami miało być własnie spotkanie z Neymarem. Zdaniem "Telefoot" rozmowa przyniosła pozytywne skutki i załagodziła napięcia, co ma być widoczne w kolejnych miesiącach.

Brazylijczyk do PSG trafił w trakcie ostatniego okna transferowego. Paryski klub zapłacił za niego Barcelonie aż 222 mln euro. Mimo rekordowego transferu już teraz mówi się o możliwym odejściu piłkarza, m.in. do Realu Madryt.