Jose Mourinho oczekuje większych pieniędzy na transfey

W ciągu ostatnich tygodni pojawiło się sporo plotek łączących portugalskiego szkoleniowca z PSG. Mourinho przeciął jednak te spekulacje i zaznacza, że chce dalej osiągać sukcesy z Manchesterem, ale potrzebuje na to większych środków.

Wydaje się, że Portugalczyk znalazł sposób na zmotywowanie włodarzy klubu, bo coraz częściej zaczął komplementować działania PSG, które wydaje coraz więcej pieniędzy.

- Któregoś dnia mój syn, który mieszka w Londynie, pojechał do Paryża, a nie do Manchesteru, aby obejrzeć mecz. Teraz w Paryżu jest coś wyjątkowego: magia, jakość, młodość, to jest fantastyczne - powiedział Mourinho w rozmowie z Telefoot.

Dailly Mirror odnosi się również do przyszłości Mourinho w angielskim klubie. Zdaniem gazety Portugalczyk może zostać w Manchesterze pod warunkiem, że dostanie 25% podwyżkę. Na mocy trwającej umowy "The Special One" zarabia na Old Trafford 12 mln funtów rocznie. Nowy kontrakt dawałby mu 15 milionów funtów. Kontrakt Jose Mourinho obowiązuje do połowy 2019 roku.