Zakończył się obóz sparingowy "Piękna i Bestia". Gwiazdy na #LFNCAMP

Zakończył się czwarty obóz sportowy dla zawodniczek Ladies Fight Night. Nie zabrakło na nim innych fighterek, zaproszonych specjalnie przez federację. Na treningach pojawiły się m. in.: Katarzyna Lubońska, Sylwia Juśkiewicz, Basia Nalepka, Izabella Badurek, Marta Waliczek, Hania Gujwan, Małgosia Dymus, jak również powracająca po ciężkiej kontuzji Weronika Zygmunt.

Obóz został podzielony na dwie części. Spotkanie rozpoczęła Mistrzyni Kick-boxingu Iwona Guzowska, natomiast kolejne dwa dni należały do Marcina Różalskiego. Dziewczyny pod okiem Mistrzów doskonaliły swoje umiejętności. Dzięki zaproszonym trenerom weszły w BPS (bezpośrednie przygotowania startowe). Treningi były bardzo wymagające pod względem technicznym i motorycznym. Dodatkową atrakcją i nowością był trening mentalny przeprowadzony przez Iwonę Guzowską.

Cały obóz przebiegał w przyjaznej i rodzinnej atmosferze, co spowodowało większe zżycie się wszystkich dziewczyn, jak również dało im siłę do dalszych działań, w tym co dla nich najważniejsze.

- Iwona Guzowska pokazała jak pracować nad wytrzymałością i swoją głową, Różal zaś pokazał więcej technik i “myków”, które choć na pozór banalne, mogą sprawdzić się w walce - podsumowała obóz Natalia Leciejewska.

Grudniowa gala Ladies Fight Night „Double Trouble”

Ladies Fight Night zaprasza wszystkich na dwie grudniowe gale LFN 7 i LFN 8, promowane pod wspólną nazwą “DOUBLE TROUBLE”. Drugie urodziny organizacja obchodzić będzie już 15 i 16 grudnia 2017 w Łodzi. Rejestracja wejściówek na odświeżonej stronie www.lfn.com.pl od 15 listopada.

Terminy “Double Trouble”:

LFN 7 – 15 grudnia 2017

LFN 8 – 16 grudnia 2017