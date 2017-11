Umtiti przekona Griezmanna? "Powiem mu, żeby do nas dołączył"

Umtiti jest piłkarzem Barcelony od lata 2016 roku. Obrońca przeszedł z Lyonu i szybko stał się jednym z podstawowych graczy katalońskiego klubu. Ma też stałe miejsce w reprezentacji Francji, z którą zakwalifikował się do mistrzostw świata w 2018 roku.

Griezmann to piłkarz Atletico Madryt od 2014 roku, w czerwcu przedłużył kontrakt z klubem do 2022 roku, ale obecny sezon ma jak na razie fatalny. W lidze trafił do tej pory trzy raz, ma też jedno trafienie w Lidze Mistrzów. Umtiti wierzy, że jego kolega z kadry odżył w Barcelonie.

- W Atletico pokazał na co go stać. To gracz klasy światowej. Jeśli będzie szansa na transfer, to będę mu radził, żeby się nie wahał i powiem mu, żeby do nas dołączył - stwierdził 23-latek w rozmowie z katalońską gazetą „Ara”.

Barcelona po 11. kolejkach jest liderem La Liga z 31 punktami. Atletico jest czwarte ze stratą ośmiu punktów do katalońskiego klubu.