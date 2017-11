Ligue 1. Wymowny transparent kibiców Marsylii. Patrice Evra stracił ich szacunek

W czwartek Olympique Marsylia uległ w Lidze Europy Vitorii Guimaraes 0:1, ale głośno o tym spotkaniu zrobiło się jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Podczas rozgrzewki pomiędzy zawodnikami a fanami wywiązała się bójka, a wyprowadzony z równowagi Patrice Evra kopnął jednego z kibiców w twarz.

Nazajutrz klub poinformował, że zawiesił lewego obrońcę do czasu wyjaśnienia sytuacji. Nie tylko Marsylia była zdegustowana zachowaniem Evry. Rozgoryczeni byli również kibice klubu, którzy w trakcie niedzielnego spotkania z Caen (5:0) wywiesili wymowny transparent:

"Myślałeś, że jesteś większy niż klub i kibice. Nie chcemy cię w naszych barwach. Wynocha, Evra" - taki napis widniał na kilkunastometrowej płachcie.

Evra odpowiedział im na instagramie:

- Świetny wynik [chodzi o 5:0 z Caen - red], dobra robota panowie! Jestem z was bardzo dumny! Dziękuję prawdziwym kibicom Marsylii, czuję od was wielkie wsparcie - napisał 81- krotny reprezentant Francji.

Obrońca trafił do Marsylii w styczniu 2017 roku, kiedy opuścił Juventus. W barwach francuskiego klubu rozegrał 21 spotkań.

Marsylia po zwycięstwie nad Caen zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Do lidera Paris Saint Germain traci osiem punktów, a do drugiego AS Monaco - cztery.