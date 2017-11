Reprezentacja Polski. Występ Lewandowskiego w meczach z Urugwajem i Meksykiem wciąż pod znakiem zapytania. W niedzielę przejdzie badania

- Za nami chwile radości, których ostatnie spotkania dostarczyły nam bardzo dużo. W dobrym stylu osiągnęliśmy cel, jaki sobie wcześniej zakładaliśmy i awansowaliśmy na mundial. Teraz rozpoczynamy nowy etap. Ramowe plany gotowe były już wcześniej, przyszedł czas na szczegóły - powiedział Adam Nawałka na początku konferencji prasowej.

Dodając: Mamy plan na najbliższe spotkania. Zarówno pod względem fizycznym, jak i mentalnym będziemy gotowi do gry. Wzorce będziemy czerpać z przygotowań do Euro 2016. Chcemy bazować głównie na doświadczeniu i maksymalnym wykorzystaniu potencjału wszystkich zawodników.

- Chcemy skorzystać z doświadczenia, którego nabraliśmy w przygotowaniach do ME we Francji. Wówczas wszystko stało na bardzo wysokim poziomie. Przygotowaliśmy się dobrze w każdym aspekcie gry. Piłkarze byli doskonale przygotowani do turnieju, i teraz chcemy to powtórzyć. Oczywiście zastosujemy kilka korekt. Mamy pełną analizę poprzednich przygotowań i wiemy, co trzeba teraz zmienić.

Selekcjoner odniósł się również do sytuacji Roberta Lewandowskiego, który narzeka na problemy zdrowotne. Kapitan biało-czerwonych doznał ostatnio urazu mięśniowego, przez który opuścił mecz Ligi Mistrzów z Celtikiem. 29-latek, co prawda w sobotę rozegrał już mecz w lidze niemieckiej (Bayern Monachium 3-1 Borussia Dortmund), w którym zdobył dwie bramki, ale wciąż narzeka na problemy fizyczne.

- Robert Lewandowski w sobotę rozegrał pełne 90 minut w Bundeslidze, wciąż jednak odczuwa dyskomfort i niedzielę będzie przechodził kolejne badania. Dopiero po nich podejmiemy decyzję o tym, czy damy mu odpocząć w najbliższych spotkaniach. Musimy być bardzo ostrożni, nie możemy ryzykować, że przemęczenie zamieni się w poważną kontuzję - zdradził Adam Nawałka.

Trener biało-czerwonych zapowiedział również, że w nadchodzących spotkaniach sprawdzi nowe rozwiązania taktyczne, w tym formację z trójką obrońców.

- W najbliższych meczach chcemy wypróbować nowe warianty taktyczne, a także sprawdzić różne możliwości. Dzięki temu zbadamy potencjał wszystkich powołanych zawodników. Niektóre mecze w eliminacjach obnażyły nasze słabe strony, m.in. dlatego chcemy sprawdzić nową formację, z trójką obrońców. Będzie to jednak zależało od kilku czynników. Wszystko okaże się po przyjeździe zawodników i zbadaniu ich stanu zdrowia, a także dyspozycji fizycznej. Na treningach graliśmy w takim ustawieniu już dużo wcześniej, więc zmiana formacji powinna odbyć się płynnie i bez żadnych problemów. Przed nami doskonała okazja do przećwiczenia różnych elementów, zarówno taktycznych, jak i personalnych - powiedział Nawałka.

Nawałka skomentował także powołania debiutantów - Jarosława Jacha, Rafała Kurzawy, Przemysława Frankowskiego i Jakuba Świerczoka. - O ich powołaniu, tak jak w przypadku każdego, zadecydowała postawa w meczach ligowych. Wszyscy bardzo dobrze rokują, dlatego chcę zobaczyć ich na zgrupowaniu i przyjrzeć im się bliżej. O tym, czy zagrają z Urugwajem i Meksykiem zadecydujemy jednak dopiero po treningach. Wierzę w to, że wszyscy się sprawdzą. Widać u nich ogromną determinację i ambicję, co przekłada się na ich coraz lepszą grę.

- Chcieliśmy rozegrać kilka meczów z przeciwnikami, którzy prezentują trochę inny sposób gry, niż drużyny z Europy. Urugwaj i Meksyk wyglądają znakomicie pod względem technicznym i fizycznym, mają swój specyficzny styl, odmienny od zespołów europejskich, dlatego chcieliśmy sprawdzić się na tle takich rywali. To najwyższa światowa półka i cieszy nas perspektywa gry z takimi rywalami. Te spotkania z pewnością dostarczą nam dużo dobrego materiału szkoleniowego - zakończył selekcjoner biało-czerwonych.