Bundesliga. Borussia - Bayern 1:3. Niemieckie media: Lewandowski z golem jak w starych czasach

"Złościł się jak Arjen Robben, zmarnował kilka szans, ale strzelił gola jak w starych czasach, przed Sudtribune w Dortmundzie" - pisze "Suddeutsche Zeitung" o występie Roberta Lewandowskiego w sobotnim meczu Borussia - Bayern. Zespół z Monachium wygrał 3:1. Lewandowski nie zebrał najwyższych not, ale media oddają mu to, na co zasłużył

REKLAMA