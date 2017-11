UFC 217. Świat sportu w szoku po porażce Joanny Jędrzejczyk

Amerykanka do walki z niepokonaną Polką miała na koncie 6 zwycięstw i 3 porażki w zawodowym MMA. Z kolei Jędrzejczyk wygrała do tej pory 14 pojedynków oraz przewodziła w rankingu najlepszych zawodniczek bez podziału na kategorie wagowe. W UFC zdołała wygrać sześć walk o mistrzostwo. Dlatego trudno zrozumieć, co wydarzyło się podczas gali UFC 217 w Nowym Jorku.

Uwierzyć nie może świat sportu. Wielu sportowców i ekspertów jest zszokowanych wynikiem walki z udziałem Polki.

- Moment, który zszokował świat - zauważa Jim Edwards, dziennikarz piszący o MMA.

- COOOOOOO!! - pyta z niedowierzaniem Paul Felder, zawodnik UFC.

- Bardzo lubię Joannę, ale była zbyt próżna przed walką - zauważył Rafael dos Anjos - były mistrz UFC.

- Nie mogę w to uwierzyć - napisał na Twitterze Marcin Gortat.

- Trzymaj się JJ - napisał Jakub Rzeźniczak, były kapitan Legii Warszawa.

- Piękny to jest sport... 14-1 nic nie zmienia. Wróci. Silniejsza niż kiedykolwiek - dodał Łukasz Jurkowski, zawodnik i komentator KSW.

- Wow, po prostu wow - zaniemówił zawodnik UFC.

- Rose Namajunas znokautowała Joannę Jędrzejczyk w 1. rundzie. Niemożliwe - napisał Damon Martin, dziennikarz piszący dla UFC.com.

Mateusz Borek musiał odreagować oglądając pojedynek bokserski.

W ostrych słowach walkę podsumował menedżer MMA Paweł Kowalik.