UFC 217. Dwa widowiskowe nokauty na początek [WIDEO]

Jest to drugie zwycięstwo Brazylijczyka pod banderą amerykańskiej organizacji. W pierwszej walce wypunktował Michinoriego Tanakę na gali UFC Fight Night 104.

Potężny kopniak

Ovince St. Preux w trzeciej rundzie zgasił światło Coreyowi Andersonowi przedłużając swoją serię wygranych do 3. Po wygranym pojedynku w wywiadzie po walce wyzwał zestawionego z #9 w kategorii półciężkiej Ilira Latifiego do walki na gali UFC 219, która odbędzie się 30 grudnia w Las Vegas.

Karta główna gali UFC 217:

Walka wieczoru:

185 lbs: Michael Bisping (31-7) vs Georges St. Pierre (25-2) o pas mistrzowski kategorii średniej

Karta główna (godz. 3:00, Extreme Sport Channel):

135 lbs: Cody Garbrandt (11-0) vs TJ Dillashaw (15-3) o pas mistrzowski kategorii koguciej

115 lbs: Joanna Jędrzejczyk (14-0) vs Rose Namajunas (7-3) o pas mistrzowski kategorii słomkowej – około godziny 4:00

170 lbs: Stephen Thompson (13-1-1) vs Jorge Masvidal (34-12)

185 lbs: Johny Hendricks (18-7) vs Paulo „Borrachinha” (10-0)

