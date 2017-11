Serie A. "Polska" Sampdoria wygrała w derbach

Sampdoria to jedna z rewelacji tego sezonu. Po tym zwycięstwie zajmuje 6. miejsce w tabeli z 23 pkt - traci cztery punkty do czwartego Lazio (to miejsce gwarantuje występ w Lidze Mistrzów). Za to Genoa po porażce spadła na 19. miejsce, w 12 meczach zdobyła dopiero 6 pkt.

Na początku spotkania rywali bardzo często faulował Bartosz Bereszyński. W końcu w 23. minucie dostał żółtą kartkę za przewinienie taktyczne. Po chwili jego ekipa objęła prowadzenie - Duvan Zapata pokonał Mattię Perina po asyście Cristiana Ramireza.

Kilka minut później Aleandro Rosi trafił w poprzeczkę Sampdorii. W końcówce spotkania gola na 2-0 strzelił Fabio Quagliarella - piłka po uderzeniu Zapaty i interwencji Perina wpadła wprost pod jego nogi i doświadczony Włoch bez problemu umieścił ją w bramce.

Dawid Kownacki cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych.