Ekstraklasa. Igor Angulo - piłkarz niezawodny. Hiszpan wygrywa Górnikowi hitowy mecz

To był mecz, w którym decydujące były stałe fragmenty gry. Najpierw zamieszanie po rzucie rożnym skończyło się rzutem karnym (13. minuta - Igor Angulo), a potem zamieszanie po rzucie wolnym skończyło się dokładnym uderzeniem zza pola karnego (34. minuta - Szymon Żurkowski).

Dzięki szybko zdobytym bramkom Górnik ograniczył się głównie do przeszkadzania Lechowi w rozegraniu. I robił to dobrze. Ale nie na tyle dobrze, by napisać, że zupełnie zneutralizował Kolejorza. Bo ten miał swoje okazje. Do przerwy oddał sześć strzałów, czyli tyle samo co Górnik.

Po przerwie Lech był zdeterminowany. I w końcu udało mu się strzelić kontaktowego gola - w 63. minucie bramkarza Górnika pokonał Christian Gytkjaer. Duńczyk wykończył - a jakżeby inaczej! - stały fragment gry, który rozpoczął się centry Radosława Majewskiego.

Kolejorz złapał kontakt, ale tylko na chwilę, bo w 74. minucie zabójczą kontrę wyprowadził Górnik. Wykończył ją niezawodny Angulo, dla którego był to już 16. gol w tym sezonie ekstraklasy.

Naszą ligę czeka teraz przerwa na mecze reprezentacji. Po niej Lech zagra na wyjeździe z Sandecją (18 listopada, godz.18), a Górnik z Legią w Warszawie (19 listopada, godz. 18).