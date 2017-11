Felipe Massa niespodziewanie ogłosił zakończenie kariery. Robert Kubica coraz bliżej powrotu do F1

Felipe Massa (SILVIA IZQUIERDO/AP)

Chciał zapewne na konferencji prasowej 8 listopada, ale ostatecznie zdecydował się zrobić to wcześniej. Legenda Formuły 1, były wicemistrz świata, Brazylijczyk Felipe Massa, ogłosił w mediach społecznościowych, że po sezonie zakończy karierę. Czy to oznacza, że jego miejsce w zespole Williamsa zajmie Robert Kubica? Wszystko na to wskazuje.

REKLAMA