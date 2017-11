Patrice Evra surowo ukarany przez Olympique Marsylia. Francuz musi szukać nowego klubu

Olympique Marsylia przegrał mecz Ligi Europy z Vitorią Guimaraes 0:1, ale głośno o tym spotkaniu zrobiło się jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Podczas rozgrzewki pomiędzy zawodnikami a fanami wywiązała się bójka, a wyprowadzony z równowagi Patrice Evra kopnął jednego z fanów w twarz. Więcej TUTAJ.

Piłkarz miał zacząć spotkanie na ławce rezerwowych, ale jeszcze przed jego rozpoczęciem otrzymał od sędziego czerwoną kartkę. Była to pierwsza taka sytuacja w historii Ligi Europy.

Francuski klub od razu zainterweniował i udowodnił, że nie będzie tolerował takich zachowań swoich zawodników. Dzień później powiadomił, że 36-latek nie jest już jego piłkarzem.

- Jacques-Henri Eyraud, prezydent Olympique Marsylia, spotkał się dziś z Patricem Evrą i poinformował go o natychmiastowym zwolnieniu. Zachowanie kibiców było karygodne, ale jest on na tyle doświadczonym zawodnikiem, że powinien się powstrzymać od tego typu reakcji. To niedopuszczalne – tak brzmi oficjalne klubowe oświadczenie w tej sprawie.

Na domiar złego Evra może także otrzymać karę od UEFA. Dziennik „L’Equipe” podaje, że zawodnik może zostać zawieszony nawet na kilka miesięcy.