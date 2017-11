Ekstraklasa na stojąco? MSWiA proponuje rewolucję na trybunach

Polska ma jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących miejsc stojących w Europie. Najsurowiej jest w Anglii, gdzie w najwyższej klasie rozgrywkowej są tylko miejsca siedzące i kibice mają zakaz stania podczas spotkania. W Polsce stanie dopuszczone jest tylko w niektórych sektorach. Ale są kraje, w których nie tylko wolno stać na trybunach, ale i są specjalne sektory z miejscami stojącymi. Tak jest m.in. w Bundeslidze.

MSWiA chce, by w Polsce też kibice mogli oglądać mecz na stojąco. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia czytamy m.in. że ta zmiana przyczyni się do spadku cen biletów oraz wzrostu frekwencji na trybunach. „Zmiana umożliwiająca organizowanie meczów piłki nożnej, także z uwzględnieniem możliwości wykorzystania na stadionach miejsc stojących jest odpowiedzią na wnioski zgłaszane przez środowisko piłkarskie.”

Wnioskodawca rekomenduje, by nie więcej niż 25 proc. wszystkich miejsc była stojąca. Miejsca stojące mają być oddzielone od pozostałych sektorów. Dodatkowo, proponuje się wprowadzenie numeracji miejsc, co ułatwi identyfikację kibiców.

Projekt zakłada też zastosowanie specjalnych barier bezpieczeństwa, które będą uniemożliwiały swobodne przemieszczanie pomiędzy sektorami i mają być zamocowane w taki sposób, by nie było możliwe ich wyrwanie w trakcie spotkania.

Miejsca stojące nadal nie będą funkcjonowały podczas meczów w europejskich pucharach czy podczas meczów reprezentacji Polski.

Projekt przygotowany przez MSWiA w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, a także Ministerstwem Sportu i Turystyki trafi do konsultacji międzyresortowych. Przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od daty ich ogłoszenia.