Valencia CF - poważny kandydat do walki o mistrzostwo czy kolos na glinianych nogach?

Żelazna dyscyplina taktyczna Marcelino, imponująca forma strzelecka Simona Zazy i wybuch talentu Goncalo Guedesa - wszystkie te elementy składają się na powrót Valencii na usta sympatyków futbolu. Drużyna Nietoperzy pozostaje niezwyciężona od 10 kolejek ligowych. To wynik bez precedensu. Klub może poszczycić się takimi statystykami pierwszy raz odkąd przystąpił do najwyższego poziomu rozgrywkowego w 1931 roku. Drużyna pod wodzą Marcelino w statystykach prześcignęła Valencię prowadzoną przez Rafę Beniteza, Ernesto Valverde czy Quique Sanchesa Floresa. Ma także na koncie 6 zwycięstw z rzędu. Jeśli wygra po raz siódmy, zapisze się w kartach klubowej historii.

Sinusoida opanowana

Takiego scenariusza nie spodziewali się kibice Nietoperzy w najśmielszych snach. Przez ostatnie kilka sezonów lista rozczarowań sympatyków Los Ches tylko rozpaczliwie się wydłużała. Brak stabilności finansowej, nieudane posunięcia na rynku transferowym, sprzedaż kluczowych zawodników, karuzela na stanowisku trenera, niepowodzenia w europejskich pucharach i widmo spadku do Segunda Division.

Przejęcie klubu przez singapurskiego biznesmena Petera Lima w 2014 roku początkowo jawiło się jako właściwy plan wyjścia z kryzysu, jednak nowy właściciel Valencii sportowego fachu uczył się na żywym organizmie. Brak obycia w piłkarskim świecie i robienie interesów z kolegami biznesowymi skutkowało różnymi eksperymentami: zatrudnieniem Gary’ego Nevilla jako szkoleniowca, oszczędzaniu na transferach czy traktowaniu klubu jako poletka do testowania piłkarzy Jorge Mendesa – z różnym skutkiem.

Kibice Nietoperzy mieli dość lekkomyślnego prowadzenia klubu przed Lima i jego ludzi. Gdy po kilkunastu miesiącach ciszy zabrał głos nawet były prezes klubu Amadeo Salvo i publicznie zaczął podważać rządzenie klubem przez Petera Lima, Singapurczyk zrozumiał, że musi dojść do zmian. Widmo spadku do drugiej ligi połączone z utratą wpływów z tytułu sprzedaży praw telewizyjnych i problemami ze spłatą kredytów, a także nasilające się protesty kibiców sprawiły, że klub musiał się otrząsnąć.

Główny architekt Marcelino

Przetasowania personalne zaczęły się na górze. Prezesem Valencii został Anil Murthy - zaufany człowiek Lima, Singapurczyk z doświadczeniem dyplomatycznym. Fotel dyrektora sportowego objął Jose Ramon Alexanco, dotychczas kierujący Akademią Valencii. Najbardziej obiecujący z punktu widzenia kibiców był angaż na stanowisko dyrektora generalnego. Zajął je Mateo Alemany, prawnik z Majorki, mający doświadczenie w biznesie sportowym jako prezydent RDC Mallorca. Alemany wiedział jak odbudować dobre relacje z mediami. Informował na bieżąco plany transferowe klubu i uspokajał nastroje kibiców.

Kolejnym krokiem nowego pionu sportowego było zatrudnienie szkoleniowca, który wziąłby na swoje barki odpowiedzialność za poukładanie drużyny. Dla klubu, który w ciągu dwóch sezonów miał aż 5 trenerów (a w ciągu 5 lat aż 10!), najważniejszym celem było odzyskanie stabilności. Wybór padł na Marcelino Garcię Torala, fachowca z doświadczeniem, choć bez większych sukcesów. Pochodzący z Asturii trener rozpoczął rekonstrukcję zespołu od pozbycia się zawodników, którzy nie pasowali do jego wizji drużyny. Z klubem pożegnali się m.in. Negredo, Abdennour czy Enzo Perez. „Jeśli chcemy zmienić dynamikę zespołu, część piłkarzy musi odejść” - powtarzał na początku sezonu. Dla Marcelino, wielbiciela systemu 1-4-4-2, kluczowe było zbudowanie najpierw zwartej obrony, a dopiero później postawienie na ofensywny styl gry.

Grad goli

Piłkarze szybko dopasowali się do założeń taktycznych, które narzucił Marcelino. Paradoksalnie, koncentrując się na obronie, zmienił oblicze napastników. Simone Zaza i Rodrigo stał się ofensywną bronią, której kibice Valencii nie pamiętają od czasów Roberto Soldado czy Davida Villi. Włoski napastnik w poprzednim sezonie zdobył 6 bramek w 20 spotkaniach. Teraz ma na koncie 9 trafień na 10 meczów, co daje mu drugie miejsce w klasyfikacji króla strzelców (za Leo Messim). Zaza zdobywał bramki w sześciu ostatnich meczach, co oznacza, że zbliża się do rekordu, który pobił w sezonie 1943-1944 Edmundo Suarez „Mundo” strzelając gole w siedmiu spotkaniach z rzędu. “Zmieniłem się całkowicie, nie tylko pod względem sportowym, ale też mentalnym. Duża w tym zasługa trenera. Teraz możemy rywalizować jak równy z równym z każdym” - mówi Simone Zaza. Rodrigo już przeskoczył liczbę goli, które zdobył w poprzednim sezonie (5). Piłkarz pod widzą Marcelino rozwinął skrzydła, gra równo, a pod kątem strzelonych goli (6) ściga klubowego kolegę.

Do duetu strzelców dołączył także Goncalo Guedes, młody zawodnik wypożyczony z PSG. Portugalczyk jest jeszcze nieoszlifowanym diamentem, który za chwilę może stać się kosztownym brylantem. Swoim talentem i formą (trzy gole i pięć asyst) uwiódł nie tylko widownię na Estadio Mestalla, ale i samego Florentino Pereza czy Cristiano Ronaldo, którzy widzą w nim następcę Garetha Bale’a. On sam kurtuazyjnie mówi, że swoją przyszłość widzi w Valencii.

Marcelino przełamał także przesądne przekonanie, że Valencia przegrywa ligowe mecze, jeśli nie gra w nich Dani Parejo. Taka sytuacja miała miejsce od trzech sezonów aż do październikowego meczu z Alaves. Nieobecność Parejo nie zatrzymała rozpędzonej machiny i Valencia pokazała, że radzi sobie bez kluczowego rozgrywającego.

Sam Marcelino wydaje się być zaskoczony tak dobrze grającą drużyną. Po meczu z Alaves pochwalił piłkarzy mówiąc: „Mój wkład w zwycięstwa to 1 procent, a 99 procent należy do zawodników”.

Na czym polega sukces Marcelino? „Nie ma żadnych sekretów. Po prostu biegamy dużo i dajemy z siebie wszystko na boisku. Jeśli coś nam nie wyjdzie, nadrabiamy to ciężką pracą. Koncentrujemy się na bieganiu, jak nigdy przedtem. To jedyny sekret, jaki ma ta drużyna. Marcelino ma dużo większy wpływ niż ten 1 procent, o którym mówił” – tłumaczy obrońca Valencii, Jose Luis Gaya.

Gra na kredyt

Cieniem na dobrej passie Valencii kładzie się fakt, że jej gra opiera się na zawodnikach, którzy mogą odejść z klubu już za kilka miesięcy. Oprócz Guedesa, na ławce Valencii jest jeszcze trzech zawodników będących na wypożyczeniu: Geoffrey Kondogbia, Andreas Pereira i Jeison Murillo. Guedes i Pereira nie mają w kontrakcie zapisu o opcji wykupu. „W przypadku Guedesa Valencia po cichu liczy na to, że PSG będzie bardziej skłonne sprzedać zawodnika mając na uwadze spełnienie wymagań Financial Fair Play. O pomyślne rozwiązanie sprawy Peter Lim może poprosić swojego biznesowego kolegę, Jorge Mendesa” – tłumaczy David Torres, walencki dziennikarz z „El Desmarque”.



Na nic jednak biznesowe przyjaźnie, jeśli na transakcje nie będzie pieniędzy. Mendes już raz oferował Guedesa w 2016 roku. Valencia miała szansę pozyskać zawodnika z Benfiki za 25 mln euro, ale nie miała na to wystarczających środków po sfinalizowaniu przyjścia Garaya i wypożyczenia Mangali. W przyszłym roku może być podobnie. Na barkach Valencii są długi i zobowiązania finansowe na ponad 330 mln euro. Dotychczas były rozłożone długoterminowo, ale wraz z nowym sezonem klub będzie musiał zmierzyć się z pierwszymi spłatami. Valencia na poważnie rozpoczęła także prace nad projektem nowego stadionu, co ostatecznie wygeneruje koszty około 150 milionów euro. W przyszłym roku klub już musi zapłacić z tego tytułu 3 miliony euro do ratusza. W letnim oknie transferowym Valencia planuje także zatrzymać Kondogbię i zapłacić Interowi wynegocjowane 25 milionów euro, choć włoski klub sygnalizuje, że chciałby zarobić na zawodniku więcej.



Na Mestalla wszyscy zdają sobie sprawę, że ten rok jest wyjątkiem od reguły, zarówno sportowej, jak i finansowej. „Ten sezon jest dla nas. Potem trzeba będzie popracować w okienku transferowym” – mówił w połowie października prezydent klubu, Anil Murthy. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe okna transferowe pokażą w jakim kierunku chce podążać Valencia. Bez zastrzyku gotówki i wsparcia Petera Lima, nawet najlepszy projekt Marcelino może się rozpaść na drobne kawałki i zniweczyć pracę włożoną w wyprowadzenie klubu na prostą.

Carpe diem, Valencio!

Czy Los Ches mają szansę zbliżyć sukces klubu z sezonu 2003/2004 i sięgnąć po mistrzostwo kraju? – zastanawiają się dziennikarze i sympatycy futbolu. Na Mestalla nikt nie ukrywa, że sukcesy ligowe są tylko środkiem do celu, jakim jest powrót do europejskich pucharów. Liczy się tylko Liga Mistrzów i pieniądze, które klub uzyskałby grając w prestiżowych rozgrywkach.

Od czasu przyjścia Petera Lima, Valencia grała w Lidze Mistrzów tylko raz, w sezonie 2014-2015, jednak bez większych sukcesów. Powracając do Champions League, właściciel Nietoperzy pokazałby, że zapoczątkowane przez niego zmiany idą w dobrym kierunku.

Choć Valencia po raz pierwszy od dłuższego czasu cieszy oko kibica swoją grą i wieloma strzelonymi golami, nikt nie chce zachłysnąć się dotychczas osiągniętymi sukcesami. Zarówno piłkarze, jak i trener Marcelino, są bardzo ostrożni w wypowiedziach: “Jesteśmy na drugim miejscu w lidze, musimy się z tego cieszyć. Nie wiem, gdzie to nas doprowadzi, ale mamy w sobie dużo ambicji” – mówi Simone Zaza. “Chcę zdobywać gole,, ale nade wszystko pragnę nadal wygrywać” – dodaje. „Jeśli będziemy solidarni i pełni pokory, możemy rozegrać bardzo dobry sezon” – skromnie wtóruje mu Rodrigo. „Skupiamy się tylko na najbliższym spotkaniu” – dodaje szkoleniowiec.

„Tego lata Marcelino dokonał cudu. Skompletował zespół z zawodników, którzy pod względem sportowym, profesjonalnym i po prostu ludzkim, stworzyli taką ekipę, która teraz bije rekordy i prezentuje najlepszą grę w historii Valencii” - tłumaczy Andreu Arbeloa z walenckiego dziennika „Superdeporte”. „Marcelino nie chce zbędnej ekscytacji. Wymaga maksymalnej koncentracji i wysokiej wydajności. Euforia może być na zewnątrz, ale w drużynie radość ma być pod kontrolą. Reszta nie ma znaczenia” – tłumaczy. „Wzmocnienia są potrzebne, to oczywiste. Jednak teraz chcemy po prostu odetchnąć i cieszyć się chwilą. Tego nikt nam nie odbierze” – dodaje dziennikarz David Torres.