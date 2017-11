SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU. Lewandowski gra z Borussią, a Jędrzejczyk broni pasa. No i mnóstwo piłkarskich hitów!

SOBOTA:

Piłka nożna

Lotto Ekstraklasa

15:30 Wisła Płock – Jagiellonia Białystok

Gospodarze jeśli wygrają to zrównają się punktami z Jagiellonią. Ale zadania nie będą mieli łatwego. Zespół Ireneusza Mamrota wygrał w poprzedniej kolejce z Zagłębiem Lubin 3:1, a Wisła przegrała 1:2 z Piastem.

Typ Sport.pl: Remis

18:00 Wisła Kraków – Sandencja

Beniaminek ligi to miła niespodzianka tego sezonu. Zajmuje 11. miejsce, ale traci tylko cztery punkty do Wisły. Jednak w Krakowie czeka ich piekielnie trudna przeprawa, ponieważ Carlitos znajduje się w znakomitej formie. W 14 meczach strzelił 10 goli. W sobotę pewnie powiększy swój dorobek.

Typ Sport.pl: WISŁA

20:30 Górnik Zabrze – Lech Poznań

Prawdziwy hit Lotto Ekstraklasy. Lider kontra trzeci zespół w tabeli. Jeśli Kolejorz wygra, to przeskoczy gospodarzy, ale faworytem jest rewelacyjny beniaminek.

Typ Sport.pl: GÓRNIK

Bundesliga

18:30 Borussia Dortmund – Bayern Monacium

Robert Lewandowski opuścił wtorkowe spotkanie Ligi Mistrzów z Celtikiem (2:1) po tym jak w ostatnim ligowym meczu - z RB Lipsk (2:0) - doznał urazu mięśnia dwugłowego uda. Polak zameldował się jednak w czwartek na treningu mistrzów Niemiec i zagra w sobotę. Szykuje się kapitalne widowisko. Borussia od kiedy kontuzjowany jest Łukasz Piszczek (wróci dopiero w nowym roku) ma ogromne problemy z defensywa, dlatego to Bayern jest faworytem.

Typ Sport.pl: BAYERN

15:30 Borussia M – Mainz

15:30 Hamburger - Stuttgart

15:30 RB Lipsk – Hannover

15:30 Freiburg - Schalke

15:30 Augsburg - Bayer



Premier League

13:30 Stoke – Leicester

16:00 Swansea – Brighton

16:00 Souhtmapton – Burnley

16:00 Huddersfield – WBA

16:00 Newcastle – Bournemouth

18:30 Tottenham – Crystal Palace

La Liga

13:00 Valencia – Leganes

16:15 Deportivo – Atletico Madryt

18:30 Alves – Espanyol

20:45 Barcelona – Sevilla

Jeszcze w sierpniu wydawało się, że początek sezonu 2017/18 będzie dla Barcelony najtrudniejszym od lat. Tymczasem zamiast stagnacji czy lekkiego kryzysu drużyna Ernesto Valverde zanotowała najlepszy ligowy start sezonu w historii!

Typ Sport.pl: BARCELONA

Ligue 1

20:00 Monaco – Guingamp

Drużyna Kamila Glika zremisowała ostatnio w Lidze Mistrzów 1:1 z Besiktasem Stambuł, więc jej szanse na awans do kolejnej rundy drastycznie spadły. Może odbiją się w lidze? Będą zdecydowanymi faworytami.

Typ Sport.pl: MONACO

17:00 Angers – PSG

PSG wygrało 9 na 11 ligowych meczów, a to królowie remisów. Aż siedmiokrotnie dzielili się punktami ze swoimi rywalami. Tym razem nie mają na to prawie żadnych szans. Każdy inny wynik niż wysokie zwycięstwo Neymara i spółki będzie niespodzianką.

Typ Sport.pl: PSG

20:00 Nantes – Touluse

20:00 Montpellier – Amiens

20:00 Metz – Lille

20:00 Troyes – Strasbourg

Serie A

18:30 Bologna – Crotona

20:45 Genoa – Sampdoria

MMA

Walka Joanny Jędrzejczyk w nocy z soboty na niedzielę – do oktagonu wejdzie około godz. 5:00 rano czasu polskiego.

Joanna Jędrzejczyk (14-0) będzie broniła mistrzowskiego pasa 4 listopada na naszpikowanej gwiazdami gali UFC 217 w Nowym Jorku. Polka zmierzy się z Rose Namajunas (6-3).

UFC 217. Joanna Jędrzejczyk dla Sport.pl: Stado wilków próbowało mnie zaatakować, więc co zrobi jedna mała różyczka?





Poza tym dzieje się:

Siatkówka - 8. kolejka PlusLiga 2017/218

Piłka nożna - 16. kolejka Nice I liga

Koszykówka - 6. kolejka PLK

NIEDZIELA

Piłka nożna

Lotto Ekstraklasa

15:30 Zagłębie Lubin – Cracovia

Pozycja Michała Probierza wydaje się coraz bardziej zagrożona. Cracovia uciułała zaledwie 12 punktów w 14. kolejkach i jest przedostatnia w tabeli. Zagłębie zdobyło aż 23 pkt i jest jest zdecydowanym faworytem.

Typ Sport.pl: ZAGŁĘBIE

15:30 Termalica – Piast

Bardzo ważne spotkanie dla układu dolnej części tabeli Lotto Ekstraklasy. Oba zespoły mają po 14. kolejkach tylko 13 punktów. Kto wygra, odbije się od dna tabeli.



Typ Sport.pl: REMIS

18:00 Pogoń – Legia

Mistrzowie Polski mogą zanotować najlepszą passę w tym sezonie. Jeśli wygrają z Pogonią zanotują swoje czwarte zwycięstwo z rzędu. Legia będzie liczyła na Jarosława Niezgodę, który za każdym razem, gdy gra w pierwszym składzie to strzela gola. Czy ta sztuka uda mu się po raz szósty?

Typ Sport.pl: LEGIA

Premier League

15:15 Manchester City – Arsenal

Drużyna Pepa Guardiola notuje świetny sezon. W środę pokonała na wyjeździe Napoli 4:2, a Arsenal w czwartkowym spotkaniu Ligi Europy zaledwie zremisował bezbramkowo z Crveną Zvezdą Belgrad.

Typ Sport.pl: CITY

17:30 Chelsea – Manchester United

Mistrzowie Anglii tracą do Manchesteru cztery punkty, dlatego jeśli wciąż chcą liczyć się w walce o triumf w Premier League nie mogą przegrać. United jednak znajduje się w dobrej formie. Tydzień temu pokonali Tottenham 1:0, ale Koguty grały bez kontuzjowanego Harry`ego Kane`a.

Typ Sport.pl: REMIS

17:30 Everton – Watford



Bundesliga

15:30 Koeln - Hoffenheim

18:00 Wolfsburg – Hertha Berlin

La Liga

12:00 Levante – Girona

16:15 Celta – Bilbao

18:30 Villarreal – Malaga

18:30 Real Sociedad – Eibar

20:45 Real Madryt – Las Palmas

Kryzys Realu? To się okaże dopiero teraz. Bo pierwszy raz od dawna do piłkarzy Zinedine'a Zidane'a dociera: jednak nie jesteśmy niezniszczalni. Przegrali właśnie w grupie Ligi Mistrzów pierwszy raz od 2012 roku. W lidze mają już 8 pkt straty do Barcelony i kilka plam w CV: porażka z Gironą to była pierwsza przegrana z beniaminkiem od 1990, wcześniej była zapaść na Bernabeu, gdzie nie wygrali pierwszych trzech meczów sezonu pierwszy raz od 1995. Ale i tak będą faworytami niedzielnego meczu.

Typ Sport.pl: REAL

Serie A

12:30 Inter – Torino

15:00 Cagliari – Verona

15:00 Chievo – Napoli

15:00 Fiorentina – Roma

15:00 Lazio – Udinese

15:00 Juventus –Benevento

18:00 Atalanta – Spal

20:45 Sassuolo – Milan

Ligue 1

15:00 Nicea – Dijon

17:00 Marsylia – Caen

21:00 St. Etienne – Lyon

Poza tym dzieje się:

Siatkówka - 8. kolejka PlusLiga 2017/218

Piłka nożna – 16. kolejka Nice I liga

Koszykówka – PLK 6. kolejka