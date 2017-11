UFC. Joanna Jędrzejczyk tłumaczy sytuację, do jakiej doszło podczas face to face z Rose Namajunas [WIDEO]

Rose Namajunas nie odpowiedziała w żaden sposób, ale widać było, że zachowanie Mistrzyni ją poruszyło. Dopiero, gdy Joanną odwróciła się, aby zejść ze sceny, Thug pozwoliła sobie na tzw. gest Kozakiewicza, który zapewne miał oznaczać, że nic z tego, co zaplanowała sobie Jędrzejczyk (sprowokowanie Rose do wdania się w dyskusję lub szarpaninę) ostatecznie się nie udało.

Rose w wywiadzie udzielonym jeszcze przed tym spotkaniem stacji BT Sports przewidziała, jak może zachować się Joanna i była na to przygotowana:

My wiemy, co zrobi. Wiemy, że będzie bardzo opryskliwa i będzie mówić różne złośliwe rzeczy. Być może nawet mnie dotknie, może mnie odepchnie albo coś w tym stylu.

Po zakończeniu konferencji prasowej Mistrzyni musiała przyjąć na siebie falę krytyki za swoje zachowanie podczas staredown’u. W odpowiedzi na to zamieściła wpis w mediach społecznościowych:

- To nie był cios, bo cios by ją położył na deski. To było tylko dotknięcie? - napisała Polka.