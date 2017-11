Kluczowy piłkarz Napoli zmieni reprezentację Włoch na Brazylii?

25-letni Jorginho to Brazylijczyk z włoskim paszportem. Będąc nastolatkiem przeprowadził się do Włoch i zaczął trenować w szkółce Hellasu Verona. W styczniu 2014 roku trafił do Napoli, gdzie stał się kluczowym zawodnikiem. Wie coś o tym Piotr Zieliński, który z nim rywalizuje o miejsce w składzie.

Jorginho w marcu 2016 roku zadebiutował w reprezentacji Włoch w towarzyskim meczu z Hiszpanią 1:1. Zagrał także dwa miesiące później z spotkaniu ze Szkocją 1:0. Oba mecze nie były jednak o punkty, więc pomocnik wciąż może zmienić kadrę.

Selekcjoner reprezentacji Włoch nie widzi ostatnio miejsca dla zawodnika Napoli, więc Brazylijczyk z włoskim paszportem myśli o zmianie kadry!

- To trudna sytuacja, ale Jorginho jest teraz bliżej reprezentacji Brazylii niż Włoch, ponieważ Ventura nie daje mu zbyt wiele szans. Wszystko wyjaśni się w marcu - powiedział Joao Santos, agent zawodnika, na antenie radio Kiss Kiss Napoli.