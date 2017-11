Liga Europy. Patrice Evra z czerwoną kartką jeszcze przed meczem. Kopnął kibica w twarz

„L’Equipe” relacjonuje, że Evra poszedł początkowo porozmawiać z kibicami Marsylii, którzy przez niemal całą rozgrzewkę go lżyli. Gdy podszedł do fanów, od słów szybko przeszedł do czynów. Na nagraniach widać, jak 36-letni obrońca reprezentacji Francji akrobatycznym ciosem nogą kopie jednego z kibiców w głowę.

To zdarzenie dostrzegli sędziowie i piłkarz otrzymał czerwoną kartkę. Evra miał być w tym meczu rezerwowym, więc Marsylia zaczęła mecz w „11”.

Sytuację musieli opanować ochroniarze, bo kibice Marsylii zaczynali już przeskakiwać przez barierki. Evrę od krewkich fanów odciągnęli koledzy z drużyny.

W piątek zachowaniem Evry zajmie się UEFA. Piłkarz może spodziewać się kary.

Marsylia przegrała z Vitorią Guimaraes 0:1 i utrudniła sobie drogę do awansu do kolejnej rundy Ligi Europy. Francuski klub jest drugi w grupie I z dwoma punktami straty do Salzburga oraz z dwoma punktami przewagi nad Vitorią i Konyasporem.