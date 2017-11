Czy Robert Lewandowski ma szansę na Złotą Piłkę? Prezes PZPN nie ma złudzeń

Prezes PZPN nie pozostawił złudzeń. Na łamach "Super Expressu" ocenił szansę Roberta Lewandowskiego na zdobycie Złotej Piłki. Zdaniem Zbigniewa Bońka jest ona naprawdę niewielka. - Duet Messii i Ronaldo już tak przyzwyczaił świat do swojej dominacji, że pokonać ich będzie bardzo, bardzo ciężko - przyznał.

Boniek nie miał jednak dużych wątpliwości co do tego, że "Lewy" jest najlepszym napastnikiem w historii polskiej piłki. - Strzelił najwięcej bramek dla kadry, a strzelców rozlicza się właśnie z tego - zwrócił uwagę prezes. - No, co najwyżej można stwierdzić, że jest jednym z dwóch. Drugi to oczywiście Lubański. Innych opcji tu nie ma - dodał.

Lewandowski najbliżej Złotej Piłki - przyznawanej co roku najlepszemu piłkarzowi na świecie - był dwa lata temu (w plebiscycie zajął czwarte miejsce: za Messim, Ronaldo i Neymarem). W niedawnym wyścigu o miano najlepszego piłkarza poprzedniego sezonu FIFA The Best 2017, uplasował się dopiero w drugiej dziesiątce. Ta statuetka trafiła w ręce Ronaldo, który zdobył 43,16 procent głosów (dla porównania: na Lewandowskiego oddano zaledwie 0,77 proc.).