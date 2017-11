NBA. Zbiórki Marcina Gortata nie pomogły. Washington Wizards przegrali z Phoenix Suns

Washington Wizards - Phoenix Suns (NICK WASS/AP)

Washington Wizards przegrali z Phoenix Suns 116:122. To ich pierwsza porażka w sezonie we własnej hali. I to porażka dość zaskakująca, bo w ciągu meczu Czarodzieje roztrwonili aż 22 punkty przewagi. Marcin Gortat grał przez 33 minuty - zdobył dziewięć punktów i miał 13 zbiórek.

REKLAMA

Nie taki scenariusz zaplanowali sobie Washington Wizards. I nie taki scenariusz się zapowiadał. Bo Czarodzieje na początku drugiej kwarty mieli jeszcze 22 punkty przewagi (43:21). W kolejnych dwóch jednak wszystko roztrwonili. Największa niemoc dopadła ich w samej końcówce meczu - na cztery minuty przed końcem prowadzili jeszcze dwoma punktami (108:106) - kiedy nie tylko słabo rzucali, ale też nie potrafili zatrzymać TJ Warrena (w całym meczu rzucił 40 punktów). Marcin Gortat spędził na parkiecie 33 minuty - miał 13 zbiórek (najwięcej ze wszystkich) i zdobył dziewięć punktów; trafiając trzy rzuty z gry (na sześć) i trzy osobiste (na cztery). Wizards z bilansem czterech wygranych i trzech porażek zajmują siódmą lokatę w Konferencji Wschodniej. Kolejny mecz na własnym parkiecie rozegrają w nocy z soboty na niedzielę. Zmierzą się z Cleveland Cavaliers. Washington Wizards - Phoenix Suns 116:122 (32:15, 32:37, 26:35, 26:35) Koszykówka. Transferowe lato w NBA