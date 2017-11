Premier League. Manchester United zainteresowany gwiazdą Chelsea

Temat transferu Hiszpana do Manchesteru United wraca jak bumerang, choć zdaniem angielskich mediów zainteresowanie Mourinho jest na tyle silne, że Chelsea zamierza złożyć Fabregasowi ofertę nowej umowy, aby uniknąć straty piłkarza i odciąć się od kolejnych spekulacji.

United chcą wykorzystać fakt, że Fabregas ma już 30 lat i nie może liczyć na długoterminową umowę z klubem z Londynu, który według swojej polityki oferuje zawodnikom powyżej 30. roku życia tylko roczne kontrakty. Obecna umowa Hiszpana z Chelsea wygasa w czerwcu 2019 roku.

"The Times" dodaje, że Fabregas nie jest jedynym pomocnikiem, o którego "Czerwone Diabły" zabiegają. Hiszpan ma być jedynie alternatywą dla Mesuta Oezila z Arsenalu. To jego w pierwszej kolejności Mourinho chciałby na Old Trafford.