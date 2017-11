Bundesliga. Leon Goretzka i Julian Draxler na celowniku Bayernu Monachium

We wtorek Bayern pokonał na wyjeździe Celtic 2-1 w meczu Ligi Mistrzów. Gole strzelili Kingsley Coman i Javi Martinez, ale "Sport Bild" zadaje pytania - co się stanie, jeśli Lewandowski wypadnie z gry na dłużej? Czy Bayern może sobie poradzić bez typowego napastnika?

Dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić twierdzi, że Bayern nie dokona nerwowych zakupów i że kadra zespołu w ofensywie wygląda bardzo dobrze. - Ribery, Muller i Lewandowski są kontuzjowany, to wyjątkowa okazja. Dlatego też nie jest to łatwa sytuacja dla trenera. Gdy wrócą do zdrowia problemy znikną - stwierdził Bośniak.

Bayern będzie starał się pozyskać napastnika zimą, ale myśli również o transferach na przyszły sezon. W tym kontekście wspomina się o Julianie Draxlerze, który nie może sobie wywalczyć miejsca w podstawowym składzie Paris Saint-GErmain oraz o Leonie Goretzce. Piłkarzowi Schalke 04 Gelsenkirchen latem przyszłego roku kończy się kontrakt i może zostać pozyskany za darmo.

W rozmowie ze "Sport Bildem" Salihamidzić stwierdził, że "dobrzy niemieccy piłkarze zawsze znajdują się na celowniku Bayernu". 24-letni Draxler i 22-letni Goretzka idealnie pasowaliby do Bayernu pod tym względem.