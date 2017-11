Primera Division. Piłkarz Girony zdradził, dlaczego Cristiano Ronaldo nie zamienił się z nim koszulkami

- Powiedział mi, że nie zrobi tego, bo nie podobało mu się to jak graliśmy w końcowych fragmentach meczu - zdradził Granell w rozmowie z RAC105. - Powiedział mi, że sprawiam wrażenie dobrego piłkarza, ale nie zamieni się ze mną koszulkami. Przekazałem mu, że nasze zwycięstwo to nie cud, ale wielkie osiągnięcie.

Granell przyznał, że Girona rzeczywiście zmarnowała trochę czasu. - W poprzednich latach graliśmy nieco zbyt poprawnie w takich momentach. Jeśli wtedy nie gralibyśmy tak poprawnie to może wcześniej zdołalibyśmy awansować do La Ligi.

Po 10 kolejkach Girona zajmuje 13. miejsce w tabeli z 12 pkt na koncie. Za to Real jest trzeci z 20 pkt - traci cztery punkty do drugiej Valencii i osiem do pierwszej Barcelony. Ronaldo w tym sezonie ligowym strzelił zaledwie jednego gola.