Liga Mistrzów. Niespodzianka w Madrycie, remisy Barcelony i Juventusu. Są pierwsze awanse

W grupie A pewny awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów wywalczył Manchester United, który wygrał cztery mecze grupowe. We wtorek pokonał 2:0 Benficę, choć zaczęło się od spudłowanego karnego przez Martiala. W 45 minucie Manchester objął prowadzenie po samobóju Svilara, w 78. minucie na 2:0 z „jedenastki” podwyższył Blind.

FC Basel prowadziło od 32. minuty z CSKA Moskwa i wydawało się, że już we wtorek będzie świętować awans, ale w drugiej połowie Dżagojew i Wernbloom trafili do siatki Szwajcarów i sprawa gry w kolejnej rundzie rozstrzygnie się pomiędzy tymi zespołami w dwóch ostatnich kolejkach. Matematyczne szanse na awans wciąż Benfica, ale trudno uwierzyć, by drużyna bez zwycięstwa i z tylko jednym strzelonym golem w czterech pojedynkach nagle aż tak odmieniła swoją sytuację.

Bayern bez Lewandowskiego, ale z awansem

W grupie B wszystko odbyło się zgodnie z planem. PSG rozbiło aż 5:0 Anderlecht i po czterech kolejkach ma komplet punktów oraz awans. Hattricka po przerwie zaliczył Kurzawa, po trafieniu w pierwszej połowie mieli Verratti i Neymar.

Bayern Monachium w Glasgow zagrał bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, ale też jest już pewny gry w kolejnej fazie Ligi Mistrzów. Monachijczycy prowadzili po trafieniu Comana, ale w drugiej połowie przez chwilę zrobiło im się gorąco, gdy błąd obrony w 74. minucie na gola zamienił McGregor. Bayern rzucił się do ataku i niemal od razu znów był na prowadzeniu. Gola po strzale głową zdobył Martinez.

Celtic i Anderlecht powalczą o trzecie miejsce, które premiowane jest grą w Lidze Europy na wiosnę. W lepszej sytuacji są piłkarze z Glasgow, którzy wygrali pierwszy mecz obu drużyn i to aż 3:0.

Roma rozbiła Chelsea, sensacja w Madrycie

W hicie grupy C Roma 3:0 pokonała Chelsea. Już w 40 sekundzie prowadzenie gospodarzom dał El Shaarawy, w 36. minucie podwyższył na 2:0, a trzecią bramkę w 63. minucie zdobył Perotii. Roma po zwycięstwie nad Chelsea została nowym liderem grupy C, ale ma tylko punkt przewagi nad londyńczykami.

Sensacyjnie zakończył się mecz w Madrycie. Atletico przegrywało od 40. minuty z Karabachem po trafieniu Michela. W 56. minucie wyrównało dzięki bramce Thomasa, ale nie było w stanie nic więcej zrobić. Nie pomogło im nawet to, że rywale od 59. minucie grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Pedro Henrique. Jakub Rzeźniczak zagrał cały mecz, dostał żółtą kartkę. Atletico po czterech meczach ma tylko trzy punkty, ale wciąż ma matematyczne szanse na awans. Podobnie jak Karabach.

Barcelona bez gola

W grupie D Barcelona miała 19 sytuacji bramkowych i sześć celnych strzałów, ale nie była w stanie pokonać bramkarza Olympiakosu i z Pireusu wyjechała z remisem i bez awansu do kolejnej fazy LM. Juventus od 20 minuty przegrywał w Lizbonie po trafieniu Cesara, ale zdołał zremisować z Benficą po golu Higuaina w 79. minucie.

Barcelonie wystarczy punkt w ostatnich dwóch meczach do awansu lub choćby remis Sportingu. Juventus ma nieco więcej schodów.

Wyniki wtorkowych meczów LM:

Grupa A

FC Basel - CSKA Moskwa 1:2 (1:0)

Manchester United - Benfica Lizbona 2:0 (1:0)

Grupa B

PSG - Anderlecht 5:0 (1:0)

Celtic - Bayern Monachium 1:2 (0:1)

Grupa C

Atletico Madryt - Karabach Agdam 1:1 (0:1)

AS Roma - Chelsea 3:0 (2:0)

Grupa D

Olympiakos Pireus - Barcelona 0:0

Sporting Lizbona - Juventus Turyn 1:1 (1:0)