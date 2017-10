Serie A. Arkadiusz Milik pojawił się na treningu Napoli

Polak jednak nie trenował jeszcze z resztą drużyny. Jak podaje portal gonfialarete.com, Milik tylko indywidualnie ćwiczył pod okiem fizjoterapeuty Massimo Buono. Wcześniej publikował także filmiki z treningów z siłowni.

Milik wciąż przechodzi rehabilitacje po urazie jakiego nabawił we wrześniu podczas ligowego spotkania ze Spal, kiedy zerwał więzadło krzyżowe w prawej nodze.

"La Gazzetta dello Sport" przewiduje, że Milik wróci do normalnych treningów już w grudniu. Chociaż wciąż nie wiadomo jaka czeka go przyszłość w Napoli. Spekuluje się, że może zostać wypożyczony do Chievo Werona, aby tam odbudować formę. Napoli wiosną może zostać wzmocnione transferem Fabio Quagliarelli.

Deja vu

W październiku 2016 roku Milik doznał takiej samej kontuzji, ale w lewym kolanie. Wtedy również jego leczenie przebiegało w ekspresowym tempie. Do treningów wrócił na początku stycznia, ale do maja nie mógł odzyskać wysokiej dyspozycji. Oby tym razem było inaczej.