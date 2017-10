Siatkówka. Zespół Fabiana Drzyzgi dobrze zainaugurował sezon

Przenosiny Fabiana Drzyzgi do ligi greckiej wzbudziły wiele kontrowersji. Sam zawodnik tłumaczył na łamach Sport.pl, że chciał wyjechać i spróbować swoich sił poza Polską, ponieważ potrzebował zmiany środowiska. - Przez kryzys, który dopadł cały kraj, liga grecka nie jest szeroko pojętym „rajem”, ale sam Olympiakos w skali światowej nie jest również „no name’em”. Jest to drużyna, która od wielu lat osiąga sukcesy zarówno u siebie, jak i na arenie międzynarodowej. Zespół budowano w bardzo ciekawy sposób. W głowach jego władz powstał projekt, w efekcie którego chcą odzyskać mistrzostwo Grecji i zaliczyć dobry występ w europejskich pucharach. Głównie ten czynnik złożył się na to, że zdecydowałem się podpisać kontrakt właśnie z tym klubem – tłumaczył jeszcze trzy miesiące temu.

- Bardzo chciałem wyjechać. Nie miałem żadnych myśli, które upewniałyby mnie w tym, że mam zostać w Polsce. Przejadło mi się nasze środowisko, które jest dość specyficzne w porównaniu do innych – dodał rozgrywający.

Dopiero pod koniec października Drzyzga miał szansę zaprezentować się przed kibicami swojego nowego klubu. W pierwszej kolejce ligi greckiej jego Olimpiakos Pireus pokonał na wyjeździe GAS Pamvohaikos Arhiki 3:0. Rywale drużyny Polaka w żadnym z setów nie sprawili większych kłopotów gościom, odnotowując najwięcej punktów w inaugurującej partii – było ich zaledwie 18. Rozgrywający biało-czerwonych zdobył cztery punkty, trzy razy serwując asa.

Olimpiakos jest obecnie na czele tabeli ligi greckiej, mając najlepszy stosunek małych punktów. (75:48 przy 75:49) od drugiego Foinikas Syros.

GAS Pamvohaikos Arhiki – Olimpiakos Pireus 0:3 (18:25, 14:25, 16:25)