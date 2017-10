Jóźwiak analizuje porażkę Lechii: Słabsza gra, to wynik braku Peszki, Lechia nie ma lidera. W Gdańsku zapolują też na szybkiego napastnika

Marek Jóźwiak w 2015 roku został menadżerem zespołu i szefem skautingu Lechii. Od poprzedniego sezonu skupia się już tylko na drugiej funkcji. Wcześniej był dyrektorem sportowym oraz piłkarzem Legii, występował w reprezentacji Polski. Po zakończeniu boiskowej kariery był też ekspertem i komentatorem w programach telewizyjnych.

Kacper Sosnowski: Po pogromie w Gdańsku pomyślał pan sobie...

Marek Jóźwiak: Że Korona miała swój dzień. Widział pan jaką oni mieli skuteczność? Co strzał, to gol. Do bramki wpadało niemal wszystko co mogło.

Lechia trochę w tym pomagała.

- Moim prywatnym zdaniem Lechia musi zmienić styl i ustawienie taktyczne. To nie jest zespół, który na chwilę obecną posiada zawodników dobrze funkcjonujących w systemie 3-5-2. To taka moja osobista podpowiedź dla sztabu szkoleniowego. 4-2-3-1, 4-4-2 to dla mnie ustawienie, które posłuży piłkarzom. Nie chodzi tylko o to, że wtedy trudniej będzie im strzelić gola, ale że większą korzyść odniosą w ofensywie.

Lechia, jak na polskie warunki dysponuje jednak mocnymi nazwiskami, byłymi czy obecnymi reprezentantami kraju, królem strzelców ekstraklasy, graczami doświadczonymi. Taki Wawrzyniak, Augustyn, Wolski, bracia Paixao czy Daniel Łukasik to ludzie, od których wymagać można wiele.

- Stara zasada. W piłce nazwiska nie grają. Grają ludzie. Trzeba patrzeć na to, kto w danym meczu daje drużynie jakość. Samo nazwisko najczęściej daje wartość marketingową.

Po poniedziałkowym meczu tę jakość u jakiegokolwiek piłkarza znaleźć było trudno.

- Myślę, że Lechii mogłoby się przydać trochę świeżości. Adam Owen jest młodym, rozsądnym i trzeźwo patrzącym na życie trenerem. On wyciągnie z meczu z Korona odpowiednie wnioski. Zresztą zrobi to cały sztab. Doświadczeni zawodnicy od razu wiedzą, co było nie tak. Ja osobiście żałuję, że teraz nie ma serca tej drużyny, czyli Sławka Peszki (leczy uraz więzadła w kolanie-przyp. Red.). To jest człowiek, który na boisku zaraża wszystkich swoim optymizmem, energią i nieprzewidywalnością. Niezależnie co by się nie działo. Dla mnie słabsza gra Lechii, to wynik braku Peszki. Lechia nie ma lidera.

Może więc czas dać szansę młodszym. Może oni swą energią zarażą tych doświadczonych. Oni w spotkaniu z Koroną nie weszli na odpowiedni poziom, bo szybko zostali rozbici psychicznie.

Powrót Peszki wybawieniem Lechii?

- Ze Sławkiem wszystko wróci do normy, czyli do odpowiedzialnej gry. Przede wszystkim będziemy mieli kim straszyć rywala na bokach.

Mówił pan o Owenie i uczestniczył w jego zatrudnianiu na stanowisko trenera od przygotowania fizycznego. Jako pierwszy trener da sobie radę?

- Jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, to jest jednym z lepszych fachowców jacy przyjechali do Polski. Jeśli chodzi o funkcję pierwszego trenera, to pamiętajmy, że minął dopiero miesiąc. On ciągle poznaje naszą ekstraklasę. Poznaje zawodników, z którymi jest dwa czy trzy miesiące. Na efekty jego pracy trzeba będzie poczekać co najmniej do czerwca. Ważny będzie dobrze przepracowany okres zimowy. Jeszcze raz podkreślę to naprawdę rozsądny facet.

Tylko na razie nie układają mu się wyniki. Wygrał w debiucie z Zagłębiem, ale w trzech kolejnych meczach zdobył jeden punkt. Klub właśnie doznał najwyższej od 21 lat ligowej porażki.

- Dlatego przed najbliższym, piątkowym meczem najważniejszą sprawą jest odbudowa mentalna zawodników, jeśli uda się to zrobić, to na Arkę zobaczymy zdecydowanie inną Lechię.

Kibice nie pomagają. Wiadomo jaki ciężar będzie miało spotkanie z Arką. Słyszał pan ich groźby po spotkaniu z Koroną? W kontekście ostatnich wydarzeń z parkingu Legii to ich hasła brzmiały ponuro.

- Na temat chuliganów nie ma się co wypowiadać. Szkoda języka. Jeśli chodzi o kibiców, to wiadomo, że oni zawsze są wymagający. Fani chcą zwycięstw, zaangażowania, zostawienia serca na boisku. Jeśli to dostaną, to myślę, że będą zadowoleni, a i wynik będzie odpowiedni. Kibic nie wybacza jeśli przechodzi się obok meczu.

Szczególnie w mającym mocarstwowe plany Gdańsku. Zimą Lechia intensywnie będzie szukała wzmocnień, czy na razie trener Owen sprawdza jeszcze czym dysponuje?

- Mieliśmy niedawno konkretne spotkanie z prezesem. Poczynania na grudzień na niektóre pozycje już są ustalone, ale trzeba z tym poczekać do końca listopada.

Wzmacniacie obronę czy atak?

- Wiadomo, że każdy w Polsce szuka napastnika, my też. Potrzeba nam szybkości w ataku. Jeśli nie jesteś groźnym z kontry, to trzeba radzić sobie w ataku pozycyjnym. Mecz z Koroną pokazał, że nam to nie idzie. Jakbyśmy mieli szybki, sprawny atak to byłaby możliwość osiągnięcia korzystnego wyniku. Dlatego właśnie wspomniałem jak ważny był Peszko. To na chwilę obecną nasz jedyny zawodnik, który jak startuje z piłką to podrywa trybuny. Przeciwnik też przed nim drży. Bez Sławka i szybkiego napastnika, niewiele można zrobić.

Ale macie w składzie ostatniego króla strzelców ekstraklasy.

- Ktoś tę piłkę do dobrego technicznie i groźnego w polu karnym Marco Paixao też musi czasem dograć.