Kamil Grabara wychwalany przez Stevena Gerrarda

Młodzi piłkarze Liverpoolu w rozgrywkach Młodzieżowej Ligi UEFA jak na razie prezentują się bardzo dobrze. Drużyna prowadzona przez Stevena Gerrarda w pierwszej kolejce rozgromiła Sevillę (4-0), w drugiej przegrała po wyrównanym meczu ze Spartakiem Moskwa (1-2), a ostatnio, w trzeciej kolejce zdecydowanie wygrała z Mariborem.

I właśnie w meczu z rywalem ze Słowenii, jednym z najlepszych zawodników Liverpoolu był polski bramkarz, Kamil Grabara. Były golkiper Ruchu Chorzów kilka razy popisał się znakomitymi interwencjami, a w 70. minucie obronił rzut karny. Mimo wszystko nie ustrzegł się jednak błędu i zawinił przy pierwszej straconej bramce.

Trener młodzieżowców The Reds, Steven Gerrard, komentując występ 18-latka był pod wrażeniem tego, jak poradził on sobie z presją psychologiczną po błędzie z początku spotkania. - Dziewięciu na dziesięciu bramkarzy żałowałoby swojej pomyłki i prawdopodobnie chciałoby za wszelką cenę ją naprawić, robiąc to w zły sposób, ale Kamil pokazał duży spokój i doświadczenie, dzięki czemu uratował zespół w trzech lub czterech sytuacjach, w których m.in. obronił rzut karny" - powiedziała legenda angielskiego klubu.

- Byłem bardzo zadowolony z jego reakcji na błąd i uważam, że udowodnił tym to, że jest topowym bramkarzem [...] Grabara wychodzi do dośrodkowań i sprawia, że ich wyłapywanie wydaje się bardzo łatwe. Większość bramkarzy miałaby problem z takimi piłkami, natomiast on w bramce spisuje się bardzo dobrze - dodał Gerrard.

- To był dla niego perfekcyjny występ, nawet biorąc pod uwagę wspomniany błąd, nie mam żadnych zastrzeżeń - zakończył Anglik.

Po trzech meczach fazy grupowej Ligi Młodzieżowej UEFA Liverpool przewodzi tabeli swojej grupy z dorobkiem sześciu punktów. Drugie miejsce zajmuje Sevilla (4 pkt), trzeci jest Spartak Moskwa (4 pkt), a stawkę zamyka NK Maribor (3 pkt).

Kamil Grabara do Liverpoolu trafił w styczniu 2016 roku. Angielski klub zapłacił za 18-latka 330 tysięcy euro. Od tamtej pory Polak grał tylko w drużynach młodzieżowych.